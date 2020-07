Hyťhová poznala „skutečnou podstatu SPD“ a šla do Trikolóry. S Okamurou jsme se nehádali, říká poslankyně

„Dnes jsem odeslala rezignační dopis předsedovi poslaneckého klubu hnutí SPD a ukončila také členství v hnutí SPD. K tomuto kroku jsem směřovala delší dobu, tak jak jsem více a více poznávala skutečnou podnikatelskou podstatu SPD,“ oznámila Hyťhová na svém Facebooku.

„Politiku vnímám jako souboj hodnot a hájení názorů, nikoli jako způsob obživy nebo pěstování ega některých jedinců,“ dodala k tomu poslankyně.

Nikdo mě nechtěl vyhnat

Deník N se na Hyťhovou obrátil, aby důvody odchodu z SPD vysvětlila podrobněji. Poslankyně ale konkrétní odpovědi neposkytla. „Nijak jsme se s Tomiem Okamurou nehádali, ale cítila jsem, že se v mnoha věcech odlišuju, ale je to čistě můj názor. Není to tak, že by mě někdo chtěl vyhnat. Je to zkrátka moje vlastní rozhodnutí, za kterým si stojím,“ sdělila Deníku N Hyťhová.

Doplnila, že hnutí Trikolóra jí je bližší a zná se s jeho předsedou Klausem ještě z doby, kdy vedl sněmovní školský výbor. „Moje cesta teď směřuje tam,“ doplnila s tím, že se chce v Trikolóře zapojit už před krajskými a senátními volbami.

„V mnoha věcech je ten program podobný, avšak Trikolora nemá ve svém programu přímou demokracii, a protože jsem učitelka, líbí se mi zrušení inkluze,“ doplnila Hyťhová. Na připomínku, že inkluzi odmítá i SPD, poslankyně reagovala: „Ano, já jsem dokonce předložila návrh zákona na zrušení inkluze, ten budu samozřejmě prosazovat dál.“ Klausovo hnutí má podle ní celistvější program v oblasti školství i celostátní politiky.

Lídr Trikolóry Klaus přestup Hyťhové přivítal s tím, že ji poznal jako konstruktivní místopředsedkyni školského výboru.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura na dotazy Deníku N k odchodu poslankyně neodpověděl. Hnutí ale vydalo stanovisko, podle nějž Hyťhová ztratila důvěru členů své krajské organizace, a proto neměla jistotu, že se dostane na volitelné místo kandidátky. „A místo práce na obnovení důvěry to řešila dezercí z SPD tam, kde jí nabízí volitelné místo. Slušnost by byla odevzdat mandát, který získala díky SPD, a dát prostor náhradníkovi z řad SPD,“ dodala mluvčí hnutí Barbora Zeťová.

Hyťhová ale namítla, že to není důvodem jejího odchodu. „Pan předseda Okamura měl jistě na mysli volbu předsednictva kraje v lednu 2019, kde jsem nebyla zvolena předsedkyní. Avšak toto není důvod k mému odchodu z hnutí,“ namítla. Nicméně skutečný důvod odchodu uvést nechtěla.

„Dále se k tomu nechci vyjadřovat, v SPD jsem strávila mnoho let a nechci nikoho pomlouvat a špinit,“ uzavřela.

Japonský podnikatel versus prounijnost

Přechodem Hyťhové prozatím vrcholí rivalita mezi SPD a Trikolórou. Oba subjekty se už dříve veřejně napadaly zejména kvůli otázkám členství země v Evropské unii.

„Václav Klaus ml. řekl, že by bylo dětinské vystupovat z EU a že podle něj lze EU reformovat. Hnutí SPD naopak jasně prosazuje referendum o vystoupení z EU a EU je podle nás nereformovatelná. Trikolóra ústy svého předsedy potvrdila, že je prounijní strana a že se neliší od ODS,“ napsal Okamura koncem června.

Klaus naopak proevropskost vyčítá Okamurovi, kterého veřejně nazývá „japonským podnikatelem“. „Věrným spojencem EU u nás je japonský podnikatel Tomio Okamura. Protože kdybychom v ní nebyli – ztratil by zdroj obživy (v politice). Stačí mu 10 procent, nechce žádnou změnu, proto jako jeden z mála poslanců SPD nehlasoval s námi pro vypovězení Lisabonské smlouvy,“ napsal na svůj Facebook Klaus.

Výrazným momentem, který ukázal tenze mezi oběma stranami, byly doplňovací senátní volby na Teplicku. Obě hnutí postavila své kandidáty, europoslanec SPD Hynek Blaško veřejně podpořil kandidáta Trikolory, což v kampani Klausovo hnutí výrazně využívalo.

Již před volbami si Klaus stěžoval, že je proti jeho hnutí z Okamurova okolí vedena kampaň. „Proti našemu programu se bojí diskutovat. Zato kydání špíny a různé podvody – na to jsou mistři. Viz dnešní kampaň na sociálních sítích (podle všeho z okruhu SPD),“ napsal Klaus.

Střety mezi oběma subjekty jsou vcelku pochopitelné, ucházejí se do značné míry o podobné voliče, akcentují také podobné prvky. Z pohledu veřejné podpory má navrch prozatím SPD, která podle serveru Mandáty.cz, jenž agreguje výzkumy veřejného mínění, dosahuje na zhruba šest procent. Trikolóra je zhruba na třetině této podpory.

SPD ve volbách v roce 2017 získala 22 mandátů, od té doby ji včetně Hyťhové opustili už čtyři poslanci. Naopak jeden mandát SPD přibyl díky bývalému členu ČSSD Jaroslavu Foldynovi, který do Okamurova hnutí přestoupil.