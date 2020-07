Hamáček před volbami míří na slabší kusy ANO, koalici ale nerozbije, hodnotí expert vládní rozmíšku

Konec minulého týdne probíhal ve znamení střetů mezi koaličními partnery. Rozbroje vyvolaly Hamáčkovy komentáře k opětovnému šíření koronaviru. Ministr vnitra vyzval lidi, aby nečekali na případné vládní restrikce a dobrovolně nasadili roušky.

Hamáček popsal, že se v Česku zhoršuje zdravotní situace a vyzval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby představil co nejrychleji plán do budoucna.

„Nicméně nemusíme čekat, až nám ministerstvo něco nařídí. Můžeme konat hned. Chci vás proto požádat, abyste používali roušky, když se pohybujete v MHD a uzavřených prostorách. Masivním nošením roušek zabráníme šíření nákazy. Je to to nejjednodušší, co můžeme udělat. Prosím, buďme zodpovědní,“ apeloval předseda sociální demokracie.

Jeho výroky vyvolaly prudkou reakci předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Premiér mu vzkázal, že