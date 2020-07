Zavření konzulátu USA v Čcheng-tu Číňany rozptýlilo. Ale pod ledovým želé vře „hanebná fosilie studené války“

Vypadá to málem jako turistická atrakce. Desítky Číňanů postávají na ulici a zvědavě pozorují betonovou zdí obehnanou budovu. Některé ženy se chrání deštníkem před prudkým, nežádoucím sluncem, mnozí mají tvář zahalenou rouškou. A většina z nich drží v ruce telefon, k vidění jsou dokonce i zrcadlovky s dlouhým objektivem.

Naproti přes ulici se ve stánku s ledovým želé otáčí paní Tchang. Ping-feng, ledové želé, je v Čcheng-tu a vůbec v S’-čchuanu tradiční vyhlášenou pochoutkou, ale zrovna dnes paní Tchang úplně mizí pod rukama. „Můžu teď prodat tak tři sta misek,“ pochvaluje si na otázku reportéra South China Morning Post. „Lidi sem dokonce přiletěli až ze Si-anu nebo z Chaj-nanu, aby u téhle události byli.“

Z města Si-an je to do Čcheng-tu skoro 750 kilometrů, z ostrova Chaj-nan na úplném jihu Číny dokonce skoro dva tisíce. Přesto se zjevně najdou lidé, kterým to za to stálo.

Kolikrát za život máte šanci na vlastní oči vidět, jak čínská vláda zavírá americký konzulát?

Všichni si musejí „vybrat stranu“

Od pátku, kdy Čínská lidová republika nařídila uzavřít zastupitelský úřad USA v Čcheng-tu (poté co americká vláda tři dny předtím udělala to samé s čínským konzulátem v Houstonu), střežili budovu příslušníci ozbrojené policie. Včera pozdě večer k nim přibyla tři nákladní auta a pojízdný jeřáb.

Dnes se zvědaví přihlížející konečně dočkali (někteří sem chodili už od pátku). Vlajka s hvězdami a pruhy, která nad budovou vlála, zmizela. A uvnitř areálu se začaly činit desítky dělníků, kteří odstraňovali plakety se znakem americké diplomacie a další propriety USA.

Američané konzulát opustili s velkou