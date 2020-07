Chirurg operuje mozek, ona při tom mluví s pacientem. Co já jsem za ty roky všechno vyslechla, říká neuropsycholožka

Úsloví „on je hlava otevřená“ získává v souvislosti s vaší prací na doslovnosti, že?

To tedy ano! Už jsem pár desítek „hlav otevřených“ viděla.

Představa operace, kdy je pacient při plném vědomí, neurochirurg se mu z mozku snaží odstranit nádor a vy s ním celé ty dvě hodiny mluvíte, laika prostě fascinuje…

Kdyby jen dvě hodiny! Někdy tři i víc.

Před rokem psala kolegyně z operace mozku při vědomí pacienta u vás v Nemocnici Na Homolce velkou reportáž, přečetla jsem si ji znovu a říkala jsem si, že se musíte strašně podrobně a pečlivě připravovat, aby „řeč nestála“, nesmí to být asi úplně nudný small talk, zároveň nic, co by třeba pacienta rozčílilo. Jak taková příprava vypadá?

Přiznám se, že když končíme, jsem vyčerpaná. Skutečně musím pacienta udržet v mentální aktivitě, musím ho motivovat k povídání, ke spolupráci, musím pracovat na tom, aby udržel pozornost, abychom přitom mohli neustále monitorovat psychické funkce. Musím být ve střehu a mít neustále k dispozici vhodné otázky a podněty, kterými pacienta stimuluji.

Prvním krokem je samozřejmě neuropsychologické vyšetření, kde hodnotíme základní psychické funkce pacienta, jako např. paměť, řeč, pozornost a jeho emoční stav, jestli je psychicky v pořádku a nemá závažné emoční poruchy, které by mohly negativně ovlivnit spolupráci. Pokud by byl například příliš úzkostný a impulzivní a nebyl by schopen udržet pozornost v určité kvalitě v odpovídajícím psychickém stavu, nemohl by takovou operaci podstoupit. A pokud to vypadá dobře, tak začneme tím, že nám pacient napíše podrobný životopis.

I zamlklý pacient mluví

Od něho pak odrazíte přípravu na rozhovor?

Ano, jde totiž také o to, abych s ním pak třeba neřešila témata, která jsou pro něj těžká a psychicky náročná.

Zatímco pro jednoho by povídání o dětství nebo o rodině bylo příjemně stráveným časem, u jiného by to spustilo temné vzpomínky a traumata, že?

A pacient by se nám zhroutil nebo velmi vážně