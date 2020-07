Klaus a Zeman udělali nemálo pro to, aby nás Kreml opět bral jako své vazaly. Jindrákova mise na tom sotva něco změní

Rudolf Jindrák, donedávna „pouze“ ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, má zaděláno na to, aby se po ministrovi Karlu Havlíčkovi stal nejvytíženějším mužem současného politického establishmentu. V únoru se na základě dohody mezi prezidentem a premiérem stal poradcem předsedy vlády pro zahraniční politiku na částečný úvazek.

Podle svého vlastního vyjádření měl napomoci „další koordinaci české zahraniční politiky“ a pokrývat problematiku bilaterálních vztahů s Německem a Visegrádskou skupinou, tedy se zeměmi, s nimiž má z dob svého působení v diplomatickém sboru zkušenosti. Vláda ho však 20. července k tomu všemu jmenovala zmocněncem pro česko-ruské konzultace…

O tom, že by česká zahraniční (a bezpečnostní) politika měla být lépe koordinována, nemůže být sporu. Od samého počátku existence České republiky máme v této oblasti problém, neboť to často vypadá, že tu jsou zahraniční politiky tři: jedna se dělá v Černínském paláci, druhá ve Strakově akademii a třetí na Hradě. Lepší koordinace by proto nepochybně byla žádoucí, byť je sporné, zda ji má mít na starosti Hrad.

Prezident podle ústavy „zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy“. Ale protože z výkonu své funkce není odpovědný a odpovědnost za vše, co v kontextu zastupování státu navenek koná, spočívá na vládě, dávalo by spíš smysl, aby ten, kdo zahraniční politiku koordinuje, byl člověkem premiéra či premiérky. O to větší, že ministerstvo zahraničí často v rámci vytváření vládních koalic připadá některé koaliční straně.

Naše momentální situace je však jiná. Současný prezident