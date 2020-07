Miliardy do médií na cestovní ruch jsou jen obří vládní nestoudnost

Komentář Jána Simkaniče: Občané České republiky jsou během koronakrize úplně nesvéprávní. Po tom, co se kvůli covidu-19 omezily možnosti cestování v zahraničí, sedí během dovolené zoufale doma a nevědí, co s volným časem. Vůbec je nenapadne, že když není snadné jet k moři, mohou si místo toho objednat penzion třeba v Českém ráji. Možná ani vůbec netuší, že nějaké penziony v Česku máme! Jak říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová: „Češi o své vlasti vědí málo, to si řekněme narovinu.“