Řekněme si to narovinu: Češi o své vlasti málo vědí, tvrdí Dostálová. Médiím dá dvě miliardy na reklamu na cestovní ruch

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) chce „maximálně propagovat“ domácí cestovní ruch a chystá masivní kampaň v médiích. Ta by podle pracovní verze mohla stát zhruba dvě miliardy korun. „Aby lidé nejezdili do Alp a zůstali v Krkonoších, na Šumavě,“ vysvětluje v rozhovoru pro Deník N. Odmítá, že ve skutečnosti jde o pomoc médiím zasaženým krizí: „Může to být i shoda náhod, já o podpoře médií nevím vůbec nic.“

Web Zdopravy.cz napsal, že váš resort chystá dvoumiliardovou podporu cestovního ruchu skrze reklamu v médiích. Souhlasí ta částka?

To byl jen orientační rozpočet. My to samozřejmě ještě napočítáváme, může to být méně i více. Je to pracovní materiál. Nerada bych, aby se to probíralo v médiích. Řešíme to, dali jsme to do eKlepu (informační systém státní správy, který má veřejnou i neveřejnou část, pozn. red.), abychom nějaké věci probrali s jinými resorty. To skutečně není finále.

A je to tedy v podstatě podpora médií zasažených krizí kolem koronaviru?

Ne, médií ne. To je podpora domácího cestovního ruchu.

Ale jde to skrze reklamu v médiích, takže součástí toho je i jejich podpora, hádám.

Ne, tak jsem ani neuvažovala. Říkali jsme si, že když se udělá velká, masivní kampaň, tak tím, že máme výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek na nákup mediálního prostoru, je to pro nás zajímavé. Jak se koronavirus zase rozšiřuje, obáváme se, že zahraniční klientela opravdu jen tak nepřijede. A že bude problém. Všichni podnikatelé říkali, ať ukazujeme místa v České republice. Budeme na tom pracovat i s kraji.

Je to strašně hrubý materiál, nahodili jsme si to v ceníkových cenách a dali si od oka padesátiprocentní slevu, protože jsme si říkali: „Dobře, to bude obří