Notes: 60 milionů cheesburgerů na podporu turismu a svoboda pro vězněné Čechy

Turecko propustilo dva Čechy, které zadržovalo od roku 2016. Oznámila to Bezpečnostní informační služba. Na propuštění kromě zpravodajců pracoval premiér Andrej Babiš (ANO) a europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Je to týmová práce všech aktérů a mám radost, že to takhle dopadlo. Více to v současné době komentovat nemůžu. I když jsem často kritikem premiéra, tak v tomhle Andrej Babiš odvedl obrovskou práci a české tajné služby také,“ řekl Deníku N Zdechovský. Prohlášení k celé věci vydal i sám premiér.

Formou komentáře jsme se vrátili k nedávno skončenému evropskému summitu, který byl do velké míry přelomový. Díky rozhodnutí evropských státníků totiž Unie nově může vydávat vlastní dluhopisy. Velmi zajímavý text pro Enko napsal slovenský exministr financí Ivan Mikloš, který stál za sérií reforem slovenské ekonomiky.

„Německo jako nejsilnější člen EU a eurozóny (ale i země, která z eura nejvíce profituje) si zkrátka uvědomilo, že jinak se euro zachránit nedá a že potenciální náklady společného ručení dluhu budou i pro Německo nižší než náklady a důsledky defaultu Itálie a ohrožení eurozóny. Navíc krach eurozóny hrozil tady a teď. Splácení dluhů jihu severem hrozí také, ale daleko za horizontem volebního období dnešních politiků,“ píše mimo jiné Mikloš.

Jana Ustohalová pokračuje ve svém mapování sociálních témat, tentokrát se podívala na problematiku sociálních dávek. Podle stížností starostů obcí na severu Čech a Moravy se totiž sem stěhují slovenští Romové, což výrazně zatěžuje sociální systém. Jana ovšem na základě dat zjistila, že tomu až tak úplně není. „Vládní Agentura pro sociální začleňování zveřejnila výzkum, z něhož vyplývá, že jde o mýty. Počty příjemců dávek ze Slovenska se pohybují mezi 1,4 a 2,4 procenta ze všech žadatelů a jejich počet se rok od roku snižuje,“ píše ve svém textu.

Sociální demokraté schválili poslední dvě kandidátky do říjnových krajských voleb. Konkrétně ústeckou a středočeskou. Člověk by řekl, že jde o banalitu. Jenže znáte českou politiku, která se jen hemží politickým bizárem. Severočeská ČSSD podle slov svého šéfa totiž neví, kdo za stranu v jeho regionu kandiduje. Tento fascinující příběh popisuje Bára Janáková.

Server Zdopravy informoval, že ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Kláry Dostálové (za ANO) chystá nalít dvě miliardy korun na podporu domácího cestovního ruchu. A to prostřednictvím placené reklamy v českých médiích. Což je zajímavé. Jednak proto, že podporuje domácí turismus v době, kdy zahraničí úplně netáhne (takže by na to nejspíš lidé přišli i sami). Druhak velkou část finančních prostředků prožene prostřednictvím inzerce v médiích, která patří i šéfovi vlády.

Jen pro představu: za dvě miliardy jde pořídit 60 milionů cheeseburgerů, 7 400 Fabií nebo skoro 4 tisíce traktorů pro mladé a začínající zemědělce. „Rolí ministerstva má být ukázat Čechům, že i doma je krásně a že bychom mohli zkusit vir porazit i tím, že do ciziny jezdit nebudeme. Budeme doma a užijeme si to tady,“ řekla k tomu Hance Mazancové ministryně Dostálová. Co se týká peněz pro Babišova média, jde podle ní výhradně o podporu domácího turismu.

Co dalšího se dnes stalo?

Počet nakažených koronavirem v Česku stále stoupá. Již několikátý den po sobě nově potvrzené případy přesáhly dvě stovky lidí, od zítřka tak začínají platit opět některé plošné restrikce. Vítej zpět, březne.

A k tomu taková drobnost: ve státních hmotných rezervách nejsou žádné ochranné pomůcky, informovala Mladá fronta DNES. Desítky milionů jich má mít vnitro. Tak třeba konečně přijdou do schránky ty na jaře slíbené premiérem.

Svaz bojovníků za svobodu vrátil státu část dotace, kterou na svůj provoz získal. Důvod? Aby se vyhnul problémům s finančákem. Více v textu serveru iRozhlas.

Jiří Paroubek, expremiér a politický buldozer, radí šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi. Server Seznam Zprávy napsal, že kromě Paroubka se do blízkosti sociálních demokratů vrací i exposlanec Petr Benda. Oba pánové svého času stranu opustili a rozjeli projekt LEV-21, který tedy mnoho úspěchů nepobral.