Svoboda tisku je stále ohroženější, volá sedmdesát novinářů, kteří na protest odešli z populárního maďarského online deníku

Konec jedné éry. Těmito slovy uvedli samotní novináři z Index.hu svůj tweet, ve kterém je odkaz na prohlášení těch, kteří vlivnou platformu dnes opustili.

„Nevíme, co bude dál,“ popsala situaci Deníku N Veronika Munková, jedna ze tří hlavních editorů, kteří dnes podali výpověď. „Bude to velmi těžké v tomto mediálním prostředí. V tom, co se teď děje v Maďarsku, nevidíme budoucnost.“

Výpověď Munkové a jejích dvou kolegů vzápětí následovali další zaměstnanci, včetně všech editorů. Ze zhruba devadesáti pracovníků zatím svůj odchod oznámilo sedmdesát z nich.

„Důvodem našeho odchodu je