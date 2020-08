Muži berou víc, zadarmo ale ani oni rodičovství nemají. Když stíhají práci, není čas na děti. Na koníčky zapomeňte

Komentář Terezy Mynářové: Hlavní daň za rodičovství platí v Česku dlouhodobě ženy. Kvůli péči o děti přerušují i na několik let kariéru, což se logicky projevuje na jejich výdělcích. Otcům mzdy naopak rostou, alespoň podle ekonomů. I oni však za založení rodiny „platí“, byť to tolik není vidět. Odříkají lépe placené příležitosti, odmítají zákazníky, a pokud mohou, část práce přesouvají na večery nebo víkendy.

Měla to být o něco náročnější středa než běžně. Téměř tříletá dcera nepůjde na půl dne do školky, po dlouhé koronapauze jsem jí slíbila účast na oblíbeném cvičení. Pojedu tam s ní, kočárkem a dvouměsíčním kojencem přes půl Prahy. Odpoledne vedu podpůrnou skupinu a čeká mě bojový úkol, uspat obě děti těsně před začátkem. Všichni, kdo by mohli na dvě nebo tři hodiny hlídat, jsou totiž na dovolené. Zkrátka den, kdy ještě víc než jindy odpočítávám půlhodiny do návratu muže.

Když jsem se tedy dozvěděla, že manžel zrovna plánuje dorazit o dvě hodiny později než jindy – v době, kdy se rozjívenost, vztek a únava začínají slévat vjedno –, neodpustila jsem si pár kousavých poznámek. Mám přijít i o to podvečerní málo, kdy jsme na domácnost a děti dva?

Poté, co mi vychladla hlava, se však vrátila myšlenka, která mnou rezonuje už déle. Že nejsem jediná, pro koho je každodenní rodičovství tu a tam složité. A na rozdíl od muže mám tu výhodu, že mé nasazení a občasné vyčerpání jen málokdo zpochybní.

Otcové utíkají ženám i ostatním mužům

Že rodičovství dopadá primárně na příjmy a kariéru žen, popisují čeští ekonomové a sociologové dlouhodobě. V Evropské unii se průměrné výdělky mužů a žen liší o necelých 15 procent, české ženy loni braly téměř o 22 procent méně než muži.

Podle společnosti Trexima dostávaly v průměru 30 778 korun hrubého měsíčně, zatímco muži vydělávali 39 304 korun měsíčně. Rozdíl ve mzdách se přitom projevuje hlavně u zaměstnanců nad třicet let, tedy v době, kdy už obvykle mají rodinu.

Jak se v Česku liší mzdy „dětných“ a bezdětných mužů, nevíme. Český statistický úřad ani Trexima tento parametr nesledují. V zahraničí však zmíněná čísla mají a ta ukazují, že pokud jde o mzdu, mužům rodičovství naopak prospívá. Podle studie Pay and Parenthood, která srovnává výdělky sedmnácti tisíc dvaačtyřicetiletých rodičů ve Velké Británii, brali otcové o 22 procent více než stejně staří bezdětní muži.

Důvody? Část otců