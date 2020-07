Kadyrov podruhé jmenován generálem, zatímco je obviňován z vražd odpůrců

Muži mají na hlavě čepičky nebo kšiltovky, stojí s hlavou skloněnou, ruce zkřížené na břiše. Mluví čečensky. „Jsme Umarovovi z Mesker Jurtu. Ten pes z našeho rodu, který se toulal po Evropě, Mamichan Umarov… dokud jsme si to s ním nevyřídili, nemohli jsme se ukázat na veřejnosti. Nabádali jsme ho: neříkej, co se říkat nemá. Zastavili jsme ho, protože jsme to museli udělat. To, co bylo vykonáno, bylo vykonáno námi.“

Není pochyb: příbuzní čečenského blogera Mamichana Umarova se přiznávají k tomu, že