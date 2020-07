Notes: Pět slov Donalda Trumpa, zakázaný vrtulník a hledání vakcíny

Včera večer jsme psali o tom, jak rodina zesnulého špionského veterána Radovana Procházky odmítla převzít Cenu Bezpečnostní rady státu. Pozůstalým vadí osobnost premiéra Babiše a měla strach, že by předání ceny mohl použít ke svým vlastním PR účelům. Ocenění proto místo Procházkovy rodiny nakonec převzal šéf zpravodajců Jan Beroun. A premiér si to nezapomněl dát na svůj Facebook.

To ministr Adam Vojtěch před šestou hodinou večerní ohlásil, že od pátku platí opět plošná opatření proti šíření koronaviru: ve veřejných prostorách s více než sto lidmi budou povinné roušky, přičemž se tento limit od pondělí zvedne na pět set. Přitom ještě ráno říkal, že pokud se budou zavádět plošná opatření, budou až od pondělí.

V tramvajích zatím roušky povinné nejsou, ale zítra má tiskovou konferenci pražský magistrát, kde možná podobné kroky představí.

Omezení hromadných akcí koneckonců v rozhovoru s Janem Moláčkem předpovídal i epidemiolog Rastislav Maďar. Zároveň řekl, že už se v Česku nacházíme na hraně druhé vlny epidemie. Chytrá karanténa podle něj funguje, ale je důležité, aby na začátku podzimu mělo co nejvíc lidí aplikaci eRouška.

Dobrou zprávou je, že rizikové ohnisko v dolech OKD už vyhaslo. Při plošném testování bylo z 2700 vzorků pozitivních 60.

Situace se tedy, jak se zdá, zhoršuje. A sebevíc bezpečnostních opatření nikdy nevymýtí virus úplně. V tom stále čekáme na hotovou vakcínu. Jak na tom jsme, píše v článku Petr Koubský. Nejslibněji zatím vypadá vakcína vyvíjená farmaceutickým gigantem Pfizer. Petr ve svém textu ale zároveň varuje před přehnaným optimismem, který zprávy o lécích na závažné choroby zákonitě přinášejí.

To je z dneška to nejdůležitější v dění kolem koronaviru, opět plném zvratů.

Co se dělo dál?

Zpráva, že byli ukrajinští politici Mykola Martynenko a jeho podřízený Pavel Skalenko odsouzeni za praní špinavých peněz, nejspíš nikomu nic neřekne. Jak ale upozorňuje ve svém textu Eliška Hradilková Bártová, případ je v úzké spojitosti s českou společností Škoda JS. Ta totiž s firmou z daňového ráje, která Martynenkovi patří, uzavřela smlouvu na poradenství.

Americký prezident Donald Trump se pro Fox News pochlubil tím, že dostal v testu extra body! K čemuž mu gratuluji. Jen doplním, že se jednalo o test kognitivních schopností. Úkoly v něm spočívaly mimo jiné v tom, že měl prezident a vrchní velitel ozbrojených sil ve stejném pořadí zopakovat pět slov, které mu zkoušející řekli: osoba, žena, muž, kamera, TV. „Není to vůbec lehké. To je úžasné, jak jste to dokázal? ptali se mě. Jednoduše. Mám dobrou paměť,“ vysvětlil prezident. Každopádně vstupujeme do zlatého věku lidských dějin. Více už ve videu.

Na světě bude už za měsíc o tisíce vrtulníků méně. Vrtulníků z Lega. Tato dánská společnost si v roce 2010 sama ustanovila, že nebudou vyrábět stavebnice s tematikou reálných válečných konfliktů a strojů. Proto když letos představili model bojového vrtulníku Bell Boeing V-22 Osprey, ozvala se taková vlna kritiky, že „stroj“ museli stáhnout z prodeje. Na pulty se měl oficiálně dostat až v srpnu. Některé obchody ale modely vrtulníků dostaly s předstihem a ti, kteří si je už koupili, tak mají v ruce cenné sběratelské kousky. Lego totiž neprodané modely zničí. Vrtulníky byly přitom k dispozici i v České republice. Napsaly o tom Hospodářské noviny.

