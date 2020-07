Milionové dluhy, Absurdistán a nechápající Kanaďané. Konec profesionálního hokeje v Chomutově

Podle vyjádření současného vedení Pirátů se klub nedomluvil s menšinovou částí ze zhruba šedesáti hokejistů, kterým dluží. Na druhou stranu nikomu z hokejistů se nelze divit, protože Chomutov přišel s nabídkou, že hráčům vyplatí třicet procent dlužné částky, když zbylou část hokejisté chomutovskému klubu odpustí.

„Šéf hráčské asociace Libor Zbořil i samotní hráči se snažili najít shodu s menšinou kolem agenta Tomáše Krejčího, která s návrhem nesouhlasila, ovšem to se nepodařilo, takže seniorský hokej bude v Chomutově na krajské úrovni,“ vysvětloval Daniel Badinka, předseda zapsaného spolku Piráti.

Zmíněný agent Krejčí ale slova chomutovského šéfa odmítá. „Hovořil jsem i s řadou jiných hráčů, které nezastupujeme, a jejich názor je jiný, než pan Badinka prezentuje. Problém je úplně někde jinde než na naší straně,“ reagoval manažer, který zastupuje hned sedm bývalých chomutovských hokejistů, pro server iSport.cz.

Podle Krejčího navíc ani Chomutov nenabízel třicet procent z dluhu, protože vůbec nereflektoval hráčské smlouvy. „V těch je jasně napsáno, na co mají hráči nárok, pokud tým přestane plnit závazky v podobě splátek. Je tam okamžitá pokuta ve výši pět procent z celkové původní dlužné částky, smluvní pokuta ve výši 0,1 procenta denně z aktuální částky plus mají hráči nárok na úroky z prodlení dle zákona. Tyto sankce, které si sám Chomutov do dohody dal a podepsal, se nyní do výše dluhu nepočítají.“

Hráčům dluží 11 milionů

Chomutov měl navíc podle dohody odvádět za zahraniční hokejisty daně, což se ale podle Krejčího nestalo: „Letos v dubnu jsme zjistili, že klub za hráče neodvedl žádné daně a cizinci si to museli doplatit ze svého i s penálem v Kanadě.“ Krejčí zastupuje mimo jiné také zámořské hokejisty Justina Peterse s Brettem Flemmingem.

„Kanaďané to vnímají