Dětské skupiny se kvůli novým podmínkám obávají likvidace. Vládní poslanci ale mlčí

Dětská skupina Čáp má pět poboček ve Středočeském kraji. Každá z nich se stará o dvanáct dětí ve věku od dvou do šesti let. O místa v nich je velký zájem, přesto to vypadá, že za pár let budou muset skončit. Jak Deníku N řekla její ředitelka Michaela Sarnovská, kvůli novele zákona transformující dětské skupiny na jesle nebudou splňovat zákonné podmínky a přijdou o dotace.

Do roku 2024 by v Česku měly vzniknout jesle, které se přemění z dosavadních dětských skupin. Ty nyní dostávají peníze od Evropské unie, program ovšem za dva roky skončí. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chce novelou zákona zajistit vznik státem dotovaných jeslí.

V nich jsou ale jiné podmínky než v dosavadních dětských skupinách. V jeslích například budou moci být děti pouze od půl roku do tří let, které musí mít oddělené prostory na spaní a šatnu. Součástí personálu by měla být zdravotní sestra nebo osoba se zdravotním vzděláním.

Takové požadavky jsou ale pro některé dětské skupiny neřešitelné. „My skončíme. Přijímáme děti až od dvou let, protože si myslím, že do dvou let patří