„Zemřela na covid-19. Možná.“ Peru nabízí koronaviru spoustu možností, jak se dál šířit

Peruánský deník Tomáše Nídra: Peruánka Gladys Luyová zemřel na konci června ve věku nedožitých 91 let. Byla to babička mojí manželky. Důvod skonu: covid-19. Tedy možná.

Dvaatřicetimilionovému Peru patří podle tabulek šesté místo co do počtů případů nákazy. Doteď zaznamenalo na 367 tisíc nakažených a 17,5 tisíce obětí. Jak to, že je na tom jihoamerická země, která od počátku července velmi pozvolna rozvolňuje karanténu, tak špatně? Částečně napovědět může právě případ babičky mé choti.

V sobotu 27. června odpoledne neměla chuť k jídlu, začala ztěžka dýchat. Před rokem ji postihlo něco podobného a zachránil ji několikadenní pobyt na jednotce intenzivní péče. Její dcera a vnučka, které se o ni staraly, při objevení známých příznaků na nic nečekaly a odvezly ji taxíkem na nejbližší soukromou kliniku.

Tam ji nepřijali kvůli nedostatku lůžek, ale odkázali ji na blízkou státní nemocnici. Následovala další cesta taxíkem na pohotovost, kde zareagovali rychle a umístili Gladys Luyovou na „JIPku“. Nebyla na ní ani čtyři hodiny a vydechla naposledy.

Nějaká součástka v jejím stářím opotřebovaném organismu nevydržela. Která přesně, se nezkoumalo. Jen jí udělali test na koronavirus. Ukázal se jako negativní. Přesto do příčin smrti napsali: „Možná covid-19.“ Další čárka do odstrašujících peruánských statistik.

Nabízí se podezření, že pro nemocnici je taková rychle zesnulá pacientka ideální, protože stát vyplácí zařízení paušální příspěvky za každý koronavirový případ bez ohledu na to, jak dlouho se o něj staralo.

Whatsappová šeptanda v příbuzenstvu říká, že právě špitál, kde babička zemřela, s covidem jako příčinou skonu nešetří. Samozřejmě důkazy, které by to podepřely, neexistují.

Úplatkem zařídíte cokoliv

Pro mrtvou a hlavně její rodinu má tato diagnóza hned několik důsledků. Nejenže se