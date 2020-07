Vyzráli jsme na EU, chlubí se Orbán a Morawiecki. Dotace prý budou, aniž by museli plnit nějaké podmínky. Opravdu?

Česká eurokomisařka Věra Jourová, do jejíhož portfolia patří i dohled na dodržování vlády práva, po skončení summitu nadšeně tweetovala: „Poprvé je zde spojení mezi vládou práva a fondy EU. To spustí (schválení) kvalifikovanou většinou v Radě.“

2⃣/2⃣ I am glad that for the first time ever there is a link between the rule of law and the EU funds. It will be triggered by qualified majority in the Council. It will increase trust of EU taxpayers to the EU.

#EUBudget #NextGenerationEU #EUCO — Věra Jourová (@VeraJourova) July 21, 2020

Právě ta kvalifikovaná většina je to, oč tu běží, a co vlastně není úplně jisté.

Maďarsko a Polsko dlouhodobě čelí podezření ze strany EU, že porušují zásady právního státu (podle unie v obou zemích nejsou dostatečně nezávislé soudy ani média, v nebezpečí jsou práva menšin atd.). Evropská komise proti nim proto nyní vede řízení podle článku 7 Smlouvy o EU, což je v současnosti nejvíc, co může udělat. Výsledkem by v krajním případě mohlo být zastavení hlasovacích práv obou států v Radě.

Jenže – to by musela odhlasovat Evropská rada jednomyslně. Jinými slovy, kdyby se hlasovalo o Polsku, všechny ostatní státy by musely hlasovat pro, a totéž by se týkalo Maďarska. A tady je právě ten problém, Polsko a Maďarsko si už mnohokrát vzájemně vyjádřily podporu. Takže by využily svého práva veta, a článek 7 je tedy zcela bezzubý.

To se ovšem řadě států (především čistých plátců do rozpočtu EU) nelíbí, Polsko je totiž vůbec největším příjemcem dotací z EU.

Už v roce 2018 proto tehdejší Evropská komise připravila návrh dokumentu, který by propojil čerpání dotací a dodržování vlády práva, což by zřejmě bylo jediným argumentem, kterému rozumí jak Viktor Orbán, tak lídr polského vládního Práva a spravedlnosti (a faktický lídr Polska) Jaroslaw Kaczyński.

Podle návrhu Komise by vznikl mechanismus, který by umožnil uvalení (finančních) sankcí na státy nedodržující zásady vlády práva v případě, že by se „hříšníkům“ nepodařilo získat na svou stranu 15 z 27 členů Rady, kteří by navíc zastupovali nejméně 65 % obyvatelstva Unie (to je právě ona kvalifikovaná většina, v tomto případě tzv. obrácená, protože je potřeba na zablokování návrhu). Jinými slovy: k zablokování sankcí by Polsko a Maďarsko potřebovalo velmi silné a početné spojence a jejich právo veta by zcela zmizelo.

Když se hádají, dá se na tom vydělat

Mezitím se ale unijní lídři na několika summitech dohadovali o podobě unijního rozpočtu 2021–2027 a do toho přišla koronavirová krize, která vše změnila. K sedmiletému rozpočtu přibyl ještě ambiciózní Fond obnovy ve formě bezprecedentního dluhu EU v hodnotě zhruba 20 bilionů korun. Balík peněz k rozdělení se výrazně zvětšil, spory a problémy při jeho přijetí ale rovněž.

Bylo totiž třeba přijmout jak Fond obnovy, tak s ním spojený rozpočet co nejrychleji, protože státy postižené koronakrizí volaly o ekonomickou pomoc, a navíc v nich – především v Itálii – hrozily silné odstředivé tendence a zvyšující se protiunijní nálady. Do čela obránců nového Fondu se postavila německá kancléřka Angela Merkelová spolu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, kteří dali najevo, že dohody chtějí dosáhnout za každou cenu.

A to zkusil maďarský premiér (spolu s polským) využít. Zatímco se na summitu hádali o výši dotací nizozemský premiér Mark Rutte a italský premiér Giuseppe Conte (vzájemně podporováni svými spojenci), Orbán s Morawieckim se pokusili změnit přístup k propojení vlády práva a čerpání dotací, tedy tzv. kondicionalitu.

Několikrát se sešli s německou kancléřkou a několika dalšími lídry, maďarský vládní tisk dokonce začal v průběhu jednání tvrdit, že Merkelová (jejíž země nyní předsedá Radě EU, a nastoluje tedy její agendu) souhlasila s ukončení procedury podle článku 7 vůči Maďarsku. Německá kancléřka to ale uvedla posléze na pravou míru s tím, že je připravena pomoci článek 7 skutečně uzavřít: „Premiér Orbán mi řekl, že chce podniknout nutné kroky a nechce, aby to stále viselo ve vzduch. Podpoříme Maďarsko, ale samozřejmě zásadní kroky musí podniknout Maďaři.“

Podmínka právního státu nezmizela, ale…

Mezitím se v průběhu těchto jednání měnila slova v připravovaných závěrech (dohodě) summitu, která se týkala dodržování vlády práva. Právě slovíčkaření je totiž logicky součástí všech summitů, protože každý výraz může význam závěrečné formulace změnit.

Kompromisním výsledkem je tento text: „Finanční zájmy Unie musí být chráněny v souladu s obecnými zásadami zakotvenými v unijních Smlouvách, a zejména s hodnotami uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU. Evropská rada zdůrazňuje význam ochrany finančních zájmů Unie. Poukazuje rovněž na význam dodržování zásad právního státu. Bude proto zaveden režim podmíněnosti s cílem chránit rozpočet a nástroj Next Generation EU. V této souvislosti Komise navrhne opatření pro případ porušení uvedených zásad, která Rada přijme kvalifikovanou většinou. Evropská rada se k této otázce urychleně vrátí.“

Na první pohled to pro zastánce kondicionality právního státu vypadá nadějně, a nadějné to také být i může, ať se Orbán či Morawiecki chlubí vítězstvím sebevíce. Jenže – v textu se vlastně přesně nestanoví, co Rada bude kvalifikovanou většinou schvalovat. Nějaký nový režim kondicionality, ve kterém bude zase jen kvalifikovaná většina, která by musela sankce schválit, takže Polsku a Maďarsku by mohl stačit mnohem menší počet spojenců (a ty by možná Orbán v bývalých komunistických zemích najít dokázal)?

Nebo onen původní návrh Komise s obrácenou kvalifikovanou většinou, kdy by Maďarsko a Polsko na zablokování moc šancí neměly?

Navíc – kdy nastane ono „urychleně“, kdy se k tomuto Evropská rada vrátí? Za měsíc, za dva? A budou unijní lídři ochotni skutečně jednat tvrdě, nebo se postaví k celému problému spíše vágně? Využijí vůbec této možnosti? Zatím je k tomu nutí Evropský parlament, který musí celý rozpočet nakonec schválit a ve své rezoluci k summitu jasně formuloval, že kondicionalita vlády práva je jednou z podmínek jeho souhlasu.

To ale ve finále nemusí nic znamenat, protože i europarlament ví, že urychlené přijetí Fondu obnovy a rozpočtu je zcela zásadní. Navíc by europoslanci z velkých parlamentních frakcí ve svých zemích asi těžko voličům vysvětlovali, že kvůli jejich hlasování zatím bude provizorně pokračovat stávající rozpočet a z Fondu obnovy ještě nějakou dobu nic nebude.

A pak je tu další věc, onen zmíněný článek 2 Smlouvy o EU. Ten říká, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“.

Co je to vláda práva?

To je poněkud vágní definice, jak naznačil na tiskové konferenci v průběhu summitu i český premiér Andrej Babiš, když se autorky tohoto komentáře zeptal:

„My přesně nevíme, co je to vláda práva, vy to víte, o čem to je? Je to o nezávislých soudcích, nezávislých státních zastupitelstvích, policii? Co je to ta vláda práva teda? Kdo je ten, který řekne: je porušena vláda práva? Kdo? Na to máme ten článek 7 a to Evropská komise řeší… A dotčené státy se u přímého propojování s rozpočtem obávají samozřejmě politického ovlivňování, to znamená ani Maďarsko, ani Polsko neříkají, že tam (v závěrech summitu) nechtějí mít, že vláda práva je důležitá, ano, ona je důležitá, ale tenhle požadavek spojovat finanční prostředky s vládou práva je nový.“

Babiš ale zdůraznil, že „Česka se to nikdy netýkalo. Jde skutečně o to, aby EU hlídala ty peníze, má je hlídat, ale není tam jasná definice vlády práva, já jsem vystoupil, abychom si jasně řekli, co to přesně teda je“.

Zda si to lídři na summitu vyjasnili, ale Babiš neřekl. Podle svých slov se do diskuse o vládě práva zapojil jen jednou: „Pro nás to není téma, my s tím textem nemáme problém, já budu akceptovat ten text, na kterém se Evropská rada domluví.“

Snad tomu tak bude i v budoucnu.