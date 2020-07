Notes: Z večírku s koronou, těsné volby a situace nejdřív horší a pak lepší

O sexuálním obtěžování v Deníku N promluvilo 35 Češek a teď i jeden muž. „Obtěžování je cílené, opakované, strategické, manipulativní, ponižující, psychopatické a predátorské. Není lidské, není sexy, není vtipné,“ říká v rozhovoru feminista a filmový kritik Kamil Fila, který obtěžování od žen nezažil. „Od jednoho opilého muže v baru ano, ale tehdy jsem byl příliš mladý a naivní, abych to pochopil. Ostatně, ta prvotní obtěžování nebo zneužívání si oběti nikdy neuvědomují,“ myslí si.

Ruský historik Jurij Dmitrijev byl poslán soudem v Petrozavodsku na tři a půl roku do trestanecké kolonie. Trest dostal za údajné sexuální zneužívání své nevlastní dcery. Kritici ale považují proces za vykonstruovaný. Dmitrijev – zkušený hledač masových hrobů – totiž našel těla 9500 zastřelených lidí a všichni jsou podle jeho hodnověrného výzkumu oběťmi Stalinova tzv. velkého teroru. Ale podle sovětské/ruské verze dějin byli popraveni po statečném boji s finskými katy.

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci hrozí, že někteří Češi nebudou moci hlasovat v podzimních senátních a krajských volbách. Kvůli karanténě oni nebudou moci za urnou a přenosná urna za nimi. V minulosti přitom některé volby rozhodoval každý hlas. Více o těsných volebních soubojích píše Jan Tvrdoň. Protože #AllVotesMatter!

A jak teda volby a koronavirus skloubit? Možné jsou tři scénáře. Volby odložit (což naznačil ministr v červené mikině a se zlou se potázal), umožnit nemocným (lidem v karanténě) volit, nebo nedělat nic! Pro co byste hlasovali vy? A nejste náhodou v karanténě?

Od deseti let ho vozili rodiče nebo dědeček z Havlíčkova Brodu na tréninky do Prahy a teď svému týmu přinese více než půl miliardy korun. Anglický West Ham za přestup záložníka Tomáše Součka sešívaným pošle zhruba 540 milionů korun a pětadvacetiletý hráč se tak stane nejdražším fotbalistou, kterého si kdy zahraniční klub vyhlédl v české soutěži.

Šéfka telekomunikačního úřadu Hana Továrková považuje aktuální aukci 5G sítí za zpolitizovanou. Do podmínek přitom vrátila vyhrazení kmitočtů pro nového hráče z doby jejího předchůdce Jaromíra Nováka. „Myslím si, že spousta lidí pochopila, že jsem sem nepřišla nic bořit, ale tvořit a že mám obrovskou snahu úřad převést na modernější fungování,“ říká v rozhovoru.

Má umělá inteligence pohlaví? A co když jí ho přiřadíme? A co pohlaví umělé inteligence ve filmu? „Pokud je záměr být sexy, jsou častěji zobrazovány jako ženy, pokud jsou mocní nebo vzbuzující strach, jsou to častěji muži,“ vysvětluje v rozhovoru americko-britská socioložka Gina Neffová, která umělou inteligenci zkoumá.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Tři možné scénáře volebního podzimu

Česko získalo větší volnost, jak nakládat s prostředky z EU

Komentář: Nebezpečný krok, či důležitý skok pro budoucnost EU?

Škoda JS na Ukrajině uplácela, tvrdí kriminalisté. Deník N má klíčové dokumenty

„Bez roušky jsme příliš bezstarostní,“ říká rakouský kancléř

Chtěl kostem z dob Stalinova teroru vrátit jména. Rusko ho nyní uvěznilo

Koronavirus otočil svět vzhůru nohama. Vakcína ho může obrátit zpátky

Věda potřebuje tajemno k inspiraci, ne k závěrům, píše Dawkins

Tichý robot Souček míří za českým rekordem mezi fotbalisty

Krátce od nás i od nich

Ty tam jsou časy, kdy to nejhorší, co jste si mohli donést z večírku, byly filcky. Po party v pražském nočním klubu evidují hygienici 65 nakažených koronavirem, včetně fotbalistů z několika sportovních klubů.

Ruský šaman Alexandr Gabyšev byl propuštěn z psychiatrické léčebny. Tam ho úřady umístily poté, co se opakovaně pokusil ujít 8000 kilometrů z Jakutska do Moskvy, kde chtěl z Kremlu vyhnat ruského prezidenta Vladimira Putina a nastolit vládu lidu.

Mexická policie pátrá po dvouletém chlapci a na jihu země přitom objevila 23 unesených dětí, které gang držel a nutil turistům prodávat cetky. Pohřešovaný chlapec ale mezi nalezenými dětmi nebyl.

USA obžalovaly dva Číňany z hackerských zločinů pro čínskou státní bezpečnost. Hackeři mají mít na svědomí stamilionové krádeže obchodních tajemství a útoky na firmy, které vyvíjejí vakcínu proti koronaviru.

Zprávy z české železnice: V Jablonném nad Orlicí se ráno vydal vlak společnosti Leo Express proti soupravě stejného dopravce kvůli projetí návěsti Stůj. Vlaky zastavily 300 metrů od sebe a nikdo nebyl zraněn. To v Lázních Kynžvart řešili vykolejený vlak. Naštěstí všech pět cestujících vyvázlo bez zranění.

Smutné zprávy na skorokonec: Ve věku 95 let zemřel dlouholetý člen činohry Národního divadla Miloš Nesvadba, známý také jako výtvarník a tvůrce televizních pořadů pro děti. A dnes odešel i uherskohradišťský primáš lidové hudby František Hamada, který byl po válce jedním ze zakladatelů slavného souboru Hradišťan. Bylo mu 106 let.

A dobré zprávy na konec: Donald Trump po dlouhých třech měsících opět uspořádal brífink ke koronaviru. Vyzval k nošení roušek, kterou ale sám neměl. Situace v USA se podle něj „nejdřív zhorší, až pak se zlepší“. Tak hezký večer a vzhůru k lepším zítřkům!