Stěhují se sem Romové ze Slovenska, stěžují si starostové. Data ale ukazují, že dávková turistika je mýtus

Když před rokem a půl zaváděla radnice Karviné bezdoplatkové zóny, které jsou nyní na osmdesáti procentech města, argumentoval primátor Jan Wolf (ČSSD) mimo jiné i tím, že se do města stěhují za sociálními dávkami ve větším počtu Romové ze Slovenska. „Stačí, když přijde jedna rodina z východního Slovenska, přivede si šest dětí a do tří do rána mají diskotéku,“ řekl před časem České televizi.

Podobně mluví také například starostové severočeských měst. „Kolik jich má být, nevíme. Již byla informativní schůzka a sdružení Romano Jasnica nám sdělilo, že do města má přijet více Romů ze Šluknovska a z Košic. Bližší informace nemáme, ale pokud přijedou, budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi a ptát se, co je to za lidi, zda mají doklady, zda přišli za prací, a budeme s nimi pracovat,“ prohlásila letos v únoru Hana Štrymplová (ANO), starostka ústeckého centrálního obvodu pro deník MF Dnes.

List také cituje Marcelu Daňovou z Košic, která se do ústeckých Předlic přistěhovala s rodinou na přelomu roku a potvrzuje, že kvůli dávkám. „K vám na sever už z Košic přišlo tisíc lidí. Skoro všichni se přes velké rodiny známe. Tady na severu je to nejlepší, kromě Ústí chodí naši do Chomutova, Mostu, Obrnic, ale někdo i do Brna,“ řekla deníku Daňová.

Analýza: Nejde o zátěž systému

Vládní Agentura pro sociální začleňování proto zpracovala obsáhlou analýzu, v níž zkoumala, kolik slovenských státních příslušníků v posledních letech pobíralo české sociální dávky. A došla k závěru, že šlo sice o tisíce příjemců, ale v celkovém počtu vyplacených dávek to jsou jednotky procent, a navíc