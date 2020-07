„Experiment, který se nepovedl.“ Pražská koalice kritizuje levné jízdné v MHD, řešení ale nemá

Pražští politici však od tohoto návrhu, který podle serveru E15 pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) prezentoval i před zaměstnanci Dopravního podniku a radními, začali rychle dávat ruce pryč. Skokový nárůst záhy zkritizovala opozice i koaliční partneři.

Návrh by totiž znamenal, že by roční kupon ze současných 3650 korun zdražil o padesát procent. Scheinherr poté sdělil, že šlo jen o jeden z mnoha návrhů, a nyní prosazuje, aby se cena každý rok zvýšila o 365 korun – až k finálním pěti a půl tisícům.

Auta po slevě nezmizela

„Nemůžeme udělat skokový nárůst. Pro nás je nejzásadnější nastavit postupnou valorizaci jízdného. Jak k ní dospějeme, teprve řešíme. Každá koruna, která půjde nahoru, je prospěšná. Dát jedno číslo bez toho, aniž by byl výhled do budoucnosti, nemá smysl,“ vysvětluje Scheinherr. Říká přitom, že sleva na současnou cenu počet cestujících nezvýšila a z minulosti je naopak zkušenost, že ani po zdražení jich neubude.

Městská hromadná doprava se v Praze výrazně zlevnila v roce 2015, kdy byla primátorkou Adriana Krnáčová. Ta tehdy přišla s nápadem, aby při koupi ročního kuponu doprava přišla na deset korun denně. Cena tak klesla z 4750 Kč na současných 3650 Kč. Praha tímto krokem chtěla do MHD přilákat více cestujících, třeba na úkor automobilové dopravy.

Praze se podle prvotních údajů tato sleva vyplatila a roční kupon si pořídilo zhruba o sto tisíc lidí víc. Dlouhodobé statistiky však ukazují, že pražská MHD se sice v roce 2016 přepravila o více než dvacet milionů cestujících více, v posledních dvou letech se však počty vrátily na předchozí úroveň.

Rok Počet přepravených cestujících 2014 1 162 593 000 2015 1 171 723 000 2016 1 186 736 000 2017 1 165 031 000 2018 1 167 793 000 zdroj: výroční zprávy DPP

Dlouhodobější nárůst lze sledovat u celé Pražské integrované dopravy, tedy i příměstských vlaků a autobusů, kde se podle dostupných dat zvýšil počet přepravených cestujících z 1,251 miliardy v roce 2014 na loňských 1,323 miliardy cestujících. Tento nárůst se však dá přičíst spíše rozšiřujícímu se počtu obcí, v nichž jízdenky PID platí.

Stále naopak roste počet automobilů, které po Praze jezdí. Podle ročenky Technické správy komunikací od roku 2015 každoročně roste počet naježděných kilometrů v ulicích. A výrazně se nezměnil ani poměr toho, jak Pražané cestují – v roce 2014 jich městskou hromadnou dopravou jezdilo 42 procent, loni 43 procent.

Základní premisa Krnáčové, že po zlevnění jízdného bude MHD jezdit více lidí a naopak se uleví silnicím, se tedy nepotvrzuje.

Cena nižší než v Ostravě či Plzni

Podle analýzy, kterou si nechalo město zpracovat od společnosti Deloitte, je jízdenka v Praze výrazně levnější než v jiných evropských metropolích, ale také v několika českých krajských městech. Za roční jízdné zaplatí Pražané méně než v Ostravě nebo Plzni. Dražší jízdné je i v Brně, zde však obyvatelé dostávají za jízdné slevy na svoz odpadu, což cenu částečně kompenzuje.

Náměstek Scheinherr navíc argumentuje tím, že peníze z jízdného pokryjí jen velmi malou část provozních nákladů dopravního podniku. Zmíněná analýza mluví o zhruba 21 procentech v roce 2018. Téměř čtyři pětiny nákladů tak doplácí přímo město, což je podle Scheinherra neudržitelné.

„Už dnes 30 procent rozpočtu města tvoří PID, tedy až 21 miliard korun. Tržby dělají pouze čtyři miliardy korun, a letos ještě dojde k výpadku až 1,7 miliardy korun. Čím více se to bude snižovat, tím více město směřuje ke katastrofickému scénáři, že bude muset drasticky omezit spoje,“ sdělil Scheinherr pro Novinky.cz.

Situace je však složitá z politického hlediska. Plán na zdražení přichází po koronavirové krizi, která může na metropoli dopadat ještě několik let. Výrazně se totiž omezil turismus a příjmy hlavního města, které tak hledá, kde ušetřit. Postupné navyšování ceny dopravy je přitom jedna z možností. Další varianty jsou škrty v rozpočtu dopravního podniku.

Znamenalo by to, že by buďto jezdilo méně spojů, nebo by řidiči dostávali nižší výplaty. Odboráři už pohrozili v případě nenavýšení platů rozsáhlou stávkou. Omezovat spoje se pak zase nechce Scheinherrovi ani Hřibovi.

Koalice sama neví, jak situaci řešit

Jenže koaliční partneři Prahy sobě se zatím staví i proti zvyšování cen. „Nesouhlasíme s drastickým zdražením ročního kuponu. Budeme hledat cesty a zdroje, které zlepší dlouhodobě neudržitelnou finanční situaci pražské hromadné dopravy, ale zároveň významně nepoškodí lidi, kteří v Praze žijí a pracují,“ vysvětluje předseda zastupitelského klubu Pirátů Viktor Mahrik.

Primátor pak slevu na roční kupon označuje za experiment, který se nepovedl. „Prioritou je zvýšit komfort a kapacitu, to přitáhne lidi do MHD,“ sdělil Deníku N.

Klub Spojených sil pro Prahu se podle Pavla Richtera (TOP 09) na tématu neshodne, již dříve se však proti zdražení postavili někteří zástupci STAN i TOP 09. „Zatím na klubu nemáme shodu, budeme situaci ještě řešit. Nemůžu tak říci, co se budeme snažit prosadit,“ vysvětlil předseda dopravní komise magistrátu.

Proti jsou i opoziční zastupitelé. Například podle ODS mělo vedení města ke zdražení přistoupit před současnou krizí, více by se také mělo šetřit na provozních nákladech. „Jsou dva roky od voleb a pokračují ve zvyšování provozních výdajů. Pan primátor v tom bohužel jde příkladem: po ostatních chce, aby šetřili, ale sám tak nečiní,“ reaguje Tomáš Portlík z ODS.

Dalším politickým problémem je, že současná koalice o zvyšování jízdného nikdy nemluvila – spíše naopak. V koaličním prohlášení pouze slibuje, že MHD bude priorita a zjednoduší se prodej jízdného. V předvolebních programech pak koaliční strany píší o tom, že by hromadná doprava měla být levná nebo že by určité skupiny obyvatel měly získávat výhody.

Třeba Praha sobě proklamovala, že by vás pražské tramvaje či autobusy měly „dostat na místo včas a levně“, Spojené síly zmiňují, že by slevy na jízdném mohli dostávat rezidenti, kteří nemají auto, a nezabírají tak parkovací místa. Piráti ve svém dlouhodobém celorepublikovém programu píší o jízdném zdarma, v tom pražském tento návrh nemají. Stejně jako Praha sobě pak říkají, že by se mělo snížit měsíční jízdné, aby více odpovídalo zlevněnému ročnímu.

Nyní si totiž každý Pražan může koupit roční jízdné za 3650 korun, tedy již zmíněných deset korun denně. Neplatí to však pro ty obyvatele, kteří si nemohou dovolit tuto částku zaplatit jednorázově. Ti si musí kupon kupovat buďto čtvrtletně, nebo každý měsíc – což je ve výsledku přijde mnohem dráž.

Dvanáct měsíčních jízdenek vyjde na 6600. Místo deseti korun tak musí tito lidé platit zhruba 18 korun denně, a ročně tak zaplatí o tři tisíce víc než cestující s roční jízdenkou. Cena je dokonce vyšší, než kolik by zaplatili podle nejdramatičtějšího scénáře zvyšování jízdného. Koalice přitom o problému ví, Piráti i Praha sobě ho měli v programu, změnu však za téměř dva roky neprosadili. Nyní tvrdí, že o úpravách debatují.

Parkování ruku v ruce s MHD

Panují také obavy, zda by se zdražení jízdného neodrazilo v nárůstu automobilové dopravy. Například podle pražských zelených by tento krok nebyl v souladu s tím, jak by města měla postupovat v boji s klimatickou změnou. „Tento asociální nápad se blíží svou škodlivostí snad i primátorovu ignorování krize klimatu,“ říká spolupředseda pražských zelených Vít Masare.

Scheinherr namítá, že koalice chce omezit vjezd aut do centra například zavedením mýtného, ale rychlému řešení podle něj brání legislativa. Chystá se také zdražení parkovacích zón. „Mýtné připravujeme. Dodělali jsme studii, která ukazuje, co se musí změnit, abychom ho mohli zavést. Začneme tyto legislativní změny připravovat, ale je to dlouhodobý proces. Není to tak, že to zavedeme příští rok. O zdražení zón placeného stání diskutujeme v koalici,“ dodává pražský náměstek s tím, že by změny v parkování měly přijít ruku v ruce se změnami v MHD.

Praha již schválila koncepční materiál, který parkování řeší. Častěji by se podle něj měly využívat lokální parkovací karty – neplatily by tedy například na celou Prahu 1, ale třeba jen na Malou stranu. V užším centru by se pak měl snížit počet míst v ulicích.

Konečný model i rozhodnutí však zatím chybí. Už loni Scheinherr Deníku N řekl, že parkování v Praze je levné a že by to chtěl změnit. „Základem je snižovat počet aut, která do širšího centra Prahy vjíždí, a zkvalitňovat MHD. Uvědomuji si, že v obojím má Praha vůči lidem dluh, a tak chci jít postupně,“ sdělil náměstek.