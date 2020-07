Nerad bych o sobě četl, že chci odložit volby, říká Hamáček. Tři scénáře, co voliči zažijí na podzim

Věta ministra vnitra Jana Hamáčka, že by v krajním případě při zhoršené epidemiologické situaci mohlo dojít k odložení podzimních voleb, způsobila řetězovou reakci kritiky. Deník N přináší scénáře, jak může volební podzim v České republice vypadat, včetně popisu, co by jaký scénář znamenal a jak je nyní pravděpodobný.

Češi na podzim mají zamířit k volbám do krajských zastupitelstev a třetiny z 81 senátních obvodů. Z pohledu řádných termínů v pomyslném volebním kalendáři je první (a u senátních voleb i druhý) říjnový víkend posledním volebním testem před důležitými sněmovními volbami v roce 2021. A testem, po němž ti neúspěšní mohou zkusit ještě přepřáhnout lídry.

Jenže s nemocí covid-19 nyní podle oficiálních čísel marodí víc lidí než při jarním vrcholu epidemie, který se podařilo zkrotit jen za cenu zastavení života v zemi a unavení trpělivosti a disciplíny obyvatel.

„V tom nejhorším případě by se dalo diskutovat i o odložení voleb, ale to nechci rýsovat černé scénáře. To prosím není nic, co bych navrhoval,“ řekl včera pro CNN Prima vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že odklad je poslední možnost.

Co by obnášela? A co by obnášely ty ostatní?

Scénář 1: Odložené volby

Odklad celých voleb by byl mimořádný a vyslovení té možnosti vzbudilo značnou míru pozornosti a kritiky. Z pohledu vlády by ale takový krok byl značně komplikovaný, a proto