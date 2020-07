Německo, Polsko, Slovinsko ani Irsko. EU zatím nikde nedonutila Babiše, aby se přiznal k firmám ze svých fondů

Jde o přesně tu směrnici, o jejíž implementaci teď zuří boj v České republice. Ta – stejně jako všechny ostatní členské země EU – musí mimo jiné vytvořit veřejný rejstřík takzvaných „skutečných majitelů“ firem. Tedy konkrétních fyzických osob, které stojí na samém konci všech možných, jakkoliv sofistikovaných vlastnických řetězců.

Vláda chtěla zákon, kterým se směrnice do českého práva přenáší, schválit v nouzovém stavu. Jak média včetně Deníku N průběžně detailně informují, záměr narazil na odpor, protože vládní návrh obsahoval nenápadné ustanovení, které by firmám vlastněným svěřenskými fondy umožnilo neuvádět jejich zakladatele a obmyšlené – tedy de facto vlastníky – jako své skutečné majitele. To by velmi vyhovovalo Andreji Babišovi, který je v pozici zakladatele a obmyšleného obou svěřenských fondů, do kterých zaparkoval akcie firem Agrofert a SynBiol.

Laicky řečeno – pokud zákon projde ve vládní verzi, Andrej Babiš nebude v Česku oficiálně skutečným majitelem Agrofertu. Pokud z něj kontroverzní ustanovení vypadne, bude jeho jméno v registru skutečných majitelů a firmy odložené do svěřenských fondů mu budou oficiálně patřit.

Většina zemí je s implementací evropské směrnice, která měla být do národních právních řádů převedena nejpozději letos v lednu, v podobném skluzu jako Česko. Kvůli pandemii koronaviru se většina termínů dále posunula.

„V různých členských zemích se to dost zpožďuje, žádná v tom není nijak zvlášť aktivní. Některé to už zavedly, ve většině teprve probíhá legislativní proces,“ říká právník protikorupční organizace Transparency International Jan Dupák, který proces detailně sleduje.

Některé země ale už svůj domácí úkol splnily a jejich registry skutečných majitelů jsou funkční. Jenže právě tam se pomalu ale jistě rýsuje další problém –