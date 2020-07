Dětská práce nebo muž umírající na AIDS. Fotografie, které změnily svět

Tento text je součástí letního seriálu Deníku N – Příběhy moderní novinařiny. Každý týden až do konce srpna vám v něm budeme představovat fenomény, osobnosti i nové metody v oboru, který je nám nejblíž.

Sadie Pfeiferové bylo devět let, když se musela den co den místo školy a dětských kratochvílí vracet do továrny na zpracování bavlny v americkém Lancasteru. Dlouhé hodiny zakládala nitě a obsluhovala rozměrný a nebezpečný stroj, který byl téměř dvakrát těžší ona. V roce 1908 ale potkala muže, který měl změnit budoucnost všech dětí ve Spojených státech a zajistit, že už se na polích, plantážích, v továrnách, manufakturách a dolech nebudou muset dál lopotit.

Než Lewis Hine potkal Sadie, byl učitelem a sociologem na newyorské škole etiky. Své jisté místo ale v roce 1906 opustil, aby se nechal najmout Národní komisí pro dětskou práci jako investigativní fotograf. V té době už měl za sebou fotodokumentaci imigrantů přijíždějících přes moře na Ellis Island a práce ocelářů v Pittsburghu. Portrét děvčete stojícího před řadou cívek, které stejně monotónně