Babiš si pochvaluje jeden z nejlepších dárečků. Česko dostane z EU více, dotace pro Agrofert nemusí zastropovat

Vyjednali jsme jeden z nejlepších dárečků, řekl premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci v úterý odpoledne po návratu z Bruselu do Prahy. Navzdory předchozím odhadům by Česko mělo v sedmiletém rozpočtu Evropské unie pro další roky získat ještě více peněz.

V dobíhajícím z víceletého finančního rámce dostalo 24 miliard eur, podle současného kurzu tedy zhruba 630 miliard korun. V tom příštím by mělo získat dokonce 27 miliard eur, tedy 718 miliard korun. Nárůst financí z evropské pokladny je pro Česko příznivý o to víc, že od roku 2014, kdy začal platit minulý sedmiletý rozpočet, česká ekonomika kontinuálně rostla. To by za běžných okolností znamenalo snížení příjmů z evropského rozpočtu.

Celkem evropští zákonodárci rozhodovali o balíku 1,8 bilionu eur (47,5 bilionu korun). Větší díl představuje nový unijní rozpočet, 750 miliard eur pak tvoří mimořádná pomoc pro ekonomiky zasažené koronavirovou epidemií. Z tohoto fondu by mělo nad rámec běžného rozpočtu získat 8,7 miliardy eur (230 miliard korun) v závislosti na tom, jak se Česku letos propadne hrubý domácí produkt. Čerpat finance bude možné až od ledna.

Vítaná flexibilita

Miliardy z Evropské unie mohou být pro Česko vítanou finanční injekcí. Ale samotný objem evropských peněz pro český vyjednávací tým nebyl tou nejzásadnější otázkou. Spíše než o celkové částce jednal Andrej Babiš o způsobu poskytnutí evropských peněz. „Výsledek vyjednávání bych hodnotil jako nad očekávání,“ říká například ekonom ING Jakub Seidler.

Pravděpodobně nejvýznamnější hodnotou je pro Česko