Z Havlíčkova Brodu až do Premier League. Tichý robot Souček se stane nejdražším ligovým fotbalistou

Podle twitterového účtu West Ham News se londýnský klub rozhodl po sezoně uplatnit opci na Tomáše Součka, který v týmu z Premier League hostuje od ledna z pražské Slavie. Sešívaným tak vedle zhruba 110 milionů korun za půlroční zapůjčení hráče přistane na účtu dalších přibližně 430 milionů korun za trvalý přestup. Dohromady by tedy měla Slavia dostat za Součka 540 milionů korun.

Z pětadvacetiletého středního záložníka se tak s velkou pravděpodobností už brzy stane nejdražší fotbalista, který odcházel z české nejvyšší soutěže. K tomu, aby Souček překonal půlmiliardový přestup Tomáše Rosického ze Sparty do Dortmundu ze začátku tisíciletí, se potřebuje West Ham v Premier League zachránit.

K tomu mají Kladiváři velmi blízko. Dvě kola před koncem mají šestibodový náskok na sestupové pásmo s tím, že momentálně sestupující Aston Villa by musela proti Arsenalu a právě West Hamu uhrát plný počet bodů. A ještě si vylepšit rozdíl skóre o čtrnáct branek.

Tomas Souček vs Watford:

⚽️ 15 (yes, FIFTEEN) aerial duals won – almost double that of any other player on the pitch.

⚽️ 4 clearances.

⚽️ 2 interceptions.

⚽️ Another goal from central midfield – his 3rd in his last 5 games.

Two words – absolutely immense.

— Charlie Jewers (@CharlieNData) July 17, 2020