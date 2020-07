Za mým koncem může být tlak IT firem. Zaorálkovo vysvětlení mi vadí, říká odvolaný šéf Národní knihovny

Odvolaný ředitel Národní knihovny Martin Kocanda řekl Deníku N, že za svým koncem cítí tlaky IT firem usilujících o zakázky v knihovně. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) mezi důvody odvolání jmenoval právě IT zakázku na projekt takzvané e-knihovny, Kocanda ale pokládá toto odůvodnění za účelové. Zakázku sice považuje i on za problematickou, tvrdí ale, že se ji snažil zastavit dřív, než knihovna musela cokoliv zaplatit.