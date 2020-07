Obtěžování je rakovina vztahů v soukromí i na pracovišti. Není lidské, není sexy, není vtipné, říká filmový kritik Fila

Jak velký je to podle vás problém v Česku? Proč se o něm nemluví, a když už se některá žena odváží sdílet svoje zážitky, velmi často jsou zlehčované, především muži, ale i jinými ženami?

Tvrdá data k tomu nemáme a ani mít nemůžeme, poněvadž problémem je právě tabuizace. Víme, že ve světě během prvního dne po vyhlášení výzvy sdělilo svůj příběh pod hashtagem #MeToo přes 4,7 milionu žen po celém světě. Sám mám na Facebooku mezi „přáteli“ 5000 lidí a těch příběhů jsem v daném období zaznamenal desítky a byl jsem překvapený, kolik těch případů je a jak rozličné formy mají.

I když se ohlédnu zpět, v průběhu života si vzpomínám, že mi v podstatě všechny ženy, s nimiž jsem měl vztah, říkaly příběhy o obtěžování nebo i zneužívání či znásilnění. Nemůžu si z toho vyvozovat celospolečenské závěry, jen jsem si dost jistý, že problém obtěžování není v Česku zanedbatelný a dost pravděpodobně bude horší než ve vyspělých západních zemích. Je to rakovina vztahů v soukromí i na pracovišti. A musí se o tom mluvit dál, aby to vymizelo na nejnižší možnou úroveň.

Nejjednodušší odpověď na to, proč se o tom v Česku nemluví, je, že žijeme v poměrně silně patriarchální společnosti – slovo muže znamená pořád víc, ženy jsou přijímány jako podřadné, méně důvěryhodné, emočně nestabilnější. Patriarchát je skrytý ideologický řád, který vyžaduje, aby ho lidé respektovali. Jestliže je běžné ženy obtěžovat a ponižovat, jakýkoli hlas proti se bere jako ničení tradic a normálu. Máme tendenci tomu nevěřit, přivírat oči, dělat, že to nevidíme. Ženy, které už si svoje odtrpěly, to berou tak, že trpět musí i ostatní. Ony za své společenské místo už zaplatily a ostatní ženy by to také neměly mít tak zadarmo. A pohodlní muži na vedoucích pozicích chtějí mít své pohodlné pozice a privilegia dál.

Setkal jste se někdy vy sám se sexuálním obtěžováním, ať už jako svědek nebo objekt? Jak jste reagoval?

Od žen jsem obtěžování nezažil. Od jednoho opilého muže v baru ano, ale tehdy jsem byl příliš mladý a naivní, abych to pochopil. Ostatně, ta prvotní obtěžování nebo zneužívání si oběti nikdy neuvědomují.

Zároveň si na mě teď v dospělosti obecně málokdo troufne, a když jsem byl někde s nějakou ženou, nikdo si nic netroufal ani na ně. Pouze jednou jsem se setkal s projevem rasismu, ale to je něco jiného. Na základě toho jsem si samozřejmě těžko dovedl představit, jaké to je, pokud jde žena po ulici sama, nebo co zažívá ve škole či práci.

Jednou jsem ale šel se svými kamarádkami po ulici a kvůli zúžení chodníku jsme museli jít v odstupech za sebou. A najednou jsem si všiml, jak muži ve výkopu dělají mým kamarádkám otevřené sexuální návrhy. Když jsem se jich zeptal, jestli to je normální, řekly, že se jim to stává několikrát denně. Byl to pro mě dost velký moment prozření. Nejde ale zdaleka jenom o kopáče a dělníky.

Jiná moje známá mi při rozhovoru na tohle téma nejprve tvrdila, že se jí nikdy nic takového nestalo, a pak si vzpomněla, že v pařížském metru ji někdo osahával v tlačenici. Při výstupu se otočila a stál tam distingovaný pán v obleku a poděkoval jí za „příjemný zážitek“. On si připadal kultivovaně i v tomto okamžiku. Reakce člověka na podobnou situaci je asi skoro vždycky šok, je těžké přejít do ofenzivy.

Proč nemělo hnutí MeToo v Česku před třemi lety takový ohlas jako v USA? Proč se to téma ve veřejném prostoru vlastně zbagatelizovalo?

