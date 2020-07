Notes: Připravte se, hrajeme! Opomíjené umění, olympijské kruhy i vypařené miliardy

Den Deníku N

Kdo kontroluje kontrolory? Říká se jim velká čtyřka: Deloitte, EY, KPMG, PwC. Čtyři největší auditorské společnosti na světě. Jejich posláním je kontrolovat hospodaření jiných a prověřovat, zda ta či ona firma hraje podle pravidel. Jenže byznys je byznys a ani auditor nemusí být neomylný. Nebo ani nemusí chtít.

Po Deloitte, která se ošklivě vymáchala v podvodném obchodování s čínskými firmami na americké burze a následných skandálech (výtečně to popisuje dokument The China Hustle, podle časopisu Forbes „nejdůležitější film roku 2018“), má poskvrněné renomé i její konkurent EY. Jen se namísto USA a Číny spálil v Německu, kde podle všeho fatálně selhal v auditu hvězdné finanční společnosti Wirecard.

Je to fascinující – a celkem děsivý – příběh o dvou miliardách, které najednou nejsou k nalezení, stejně jako manažer Wirecard Jan Marsalek. A výtečně ho popisuje Michal Tomeš, jehož článek otevírá dnešní Notes úplně po právu: jde o kalné, neprůhledné téma, ale s dalekosáhlými důsledky pro celý svět. Slovy finančního analytika: „I před minulou krizí vlastně selhaly produkty, o kterých se říkalo, že jsou bezpečné, a přitom skrývaly obrovská rizika.“

Ještě že máme ty hry! A fantazijní světy, kde si můžeme oddechnout. Nic se samozřejmě nesmí přehánět, i když brutální léčebny pro závislé na videohrách a internetu u nás naštěstí neexistují. Ale když se vám hra pod rukama mění v umělecký zážitek – jak to umí slavné české, nezávislé studio Amanita Design –, nezbývá než zatleskat. Přesně jako to ve své recenzi „amanití“ novinky Creaks dělá Tomáš Miklica. Škoda jen, že zatím moc netleská český stát.

Někdo hraje před monitorem, někdo před kamerou. A někdy se to hraní tak ošklivě vymkne z ruky, že skončí před soudem. Poslední z Aporveru alias nejdražší český film, který nikdo nikdy neviděl, není pro čtenáře Deníku N žádnou novinkou – jeho bizarní pád do hlubokého průšvihu sledují Bára Janáková s Hankou Mazancovou už nějakou tu dobu. Teď jde do tuhého: dnes začal soud s režisérem Krejčím, producentem Košťálem a jednatelem Hemmrem, kteří jsou obviněni z dotačního podvodu. Více v článku s výmluvným titulkem Nemohli byste mi dát peníze? prosili herci.

A hry do třetice, tentokrát ty nejslavnější, olympijské: nejnovější průzkum veřejného mínění v Japonsku ukázal, že olympijský oheň v srdcích běžných Japonců chřadne. Může za to pandemie. Mezinárodní olympijský výbor sice letošní letní olympiádu v Tokiu přesunul na příští léto, ale více než třetině Japonců to nestačí a chtějí, aby se olympiáda odložila ještě víc; další třetina by ji (nejen) kvůli obavám z koronaviru ráda úplně zrušila. Ale může japonská veřejnost vůbec něco změnit? Tím spíš, když se jen v samotném Japonsku hraje o biliony?

O ty se ostatně hrálo i na maratonském pětidenním summitu EU v Bruselu. Napínavé jednání unijních lídrů o rozpočtu na příštích sedm let celou dobu sledovala naše zpravodajka Markéta Boubínová. Výsledek byl na světě až dnes v půl šesté ráno: rekordních 1,82 bilionu eur. Pokud vás zajímá, kolik peněz půjde do České republiky a co na to premiér Andrej Babiš, zjistíte to tady.

A pokračujeme také ve sledování Moravskoslezského kraje, který se kromě koronaviru potýká také s překotnými vyhláškami krajské hygieny. Ty přišly doslova #zminutynaminutu a na pobouřeném Ostravsku se demonstruje, zatímco šéfka hygieny musela na kobereček k ministru zdravotnictví Vojtěchovi. Copak ale zodpovědnost nepadá na hlavu ministerstva? Jak se chovají jiné kraje a kdo udělal chybu? Pátrala po tom Iva Bezděková.

Čeští senátoři se dnes sešli nad životopisy dvou mužů, kteří jsou nominováni na nového šéfa Úřadu pro ochranu osobních údajů. Rozhoduje se mezi dosavadním místopředsedou Josefem Prokešem a kandidátem z ministerstva vnitra Jiřím Kauckým, ale jak zjistila Hanka Mazancová, ještě to chvíli potrvá. Kaucký totiž budí v senátorech pochybnosti, jestli má pro danou funkci zákonem požadované zkušenosti.

Ano, bude hůř. Jen jedna věc dokáže Babišovi odehnat voliče. A ta se blíží, dočtete se v komentáři Jiřího Pehe.

A po politickém divadle má slovo divadlo dokumentární. „Nás zajímají obecně psychické poruchy, i maniodeprese a schizofrenie, což jsou úzkostné poruchy, ale nám nejde jen o diagnózu, ale o problémy duše,“ vysvětluje Linda Dušková, režisérka Kolektivu Nesladim, který v Divadle Archa připravil premiéru inscenace Dům bez spánku. Proč si do divadla nosit polštářek? A stačí chvályhodný záměr k silnému uměleckému prožitku?

Letem světem

Toužíte-li po Pobaltí, máte pré: Lotyšsko a Estonsko vrátily Česko na seznam bezpečných zemí, a Češi tak do obou států mohou cestovat bez omezení. Oznámila to česká diplomacie, takže konejte, dokud můžete. Mějte ovšem na paměti, že diplomatické kanály neobsáhnou třeba storna letenek – jak se nedávno stalo mé známé, která se radovala z cesty do Tallinnu a už za pár hodin rozčileně hlásila, že jí zrušili zakoupený let.

V tuzemsku mezitím Liberecký kraj vyhlásil, že počínaje tímto pátkem musí všichni lidé znovu nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Je to prevence: v kraji je přes sto lidí s potvrzenou nákazou. „Omezení akcí zatím neplánujeme,“ řekl ČTK ředitel krajské hygieny.

Zato v americké Floridě se koronavirová epidemie vymkla kontrole, prohlásila tamní poslankyně a bývalá ministryně zdravotnictví. Florida by se měla uzavřít do totální izolace, varovala.

Netransparentní a nefunkční řízení plus haprující komunikace, vysvětlil ministr kultury Zaorálek, proč dnes odvolal ředitele Národní knihovny Martina Kocandu. Kocandovi se stal osudným mimo jiné projekt e-knihovny. Odvolaný ředitel se brání a stěžuje si, že je terčem výhrůžek.

Město Luck na západní Ukrajině zažívá hrůzostrašné chvíle. Ozbrojený muž tam už hodiny drží v autobuse asi dvacítku rukojmích, mezi nimi dítě a těhotnou ženu. Hrozí, že autobus vyhodí do vzduchu, a podle svědků střílí z útočné pušky. Policie se vězněné lidi snaží osvobodit, ale v době psaní Notesu jsou její snahy zatím marné. Stejně tak není jasná násilníkova motivace; ukrajinská média však upozorňují na jeho Twitter, kde si říká Maksim Plohoj (Maxim Špatný) a se zbraní v ruce na videu hlásá, že dnes je „protisystémový den“.

Přestaňte fantazírovat o koloniálním vlivu a napravte své chyby, nebo čekejte tvrdý protiútok! pohrozil Peking do Londýna, poté co Británie pozastavila platnost extradiční smlouvy s Hongkongem. Britská vláda tak reagovala na zavedení tvrdého zákona o státní bezpečnosti, který Hongkongu vnutila Komunistická strana Číny a který jí umožňuje vztáhnout ruce také na cizince.

A když už jsme u Číny: s velikým smutkem sleduji, jak části velkoměsta Nanking, kde jsem před lety žila, mizí pod přívaly vody. Čína zažívá nejhorší povodně za posledních třicet let a slavná Dlouhá řeka se z pýchy Nankingu změnila v jeho ničitelku. Záplavy postihly 40 milionů lidí, v českých měřítkách neskutečné číslo, a velká voda zabíjí také v Japonsku a na Korejském poloostrově. Japonští odborníci teď vystopovali pravděpodobný původ zkázy k oteplující se hladině Indického oceánu.

A loučím se s vámi doporučením na výborný článek o sexuální výchově na venkovských školách v Číně, který má na svědomí magazín Sixth Tone a který rozhodně stojí za přečtení.

Pěkný úterní večer, vážení čtenáři!