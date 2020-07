Velké bolesti kloubů, hlavy a zad. „Mozková mlha“, neschopnost soustředit se nebo smysluplně mluvit, k tomu ještě obrovská únava, vyčerpání, otoky a zhoršené vidění. Příznaky pozdní fáze boreliózy, které mohou přijít až několik měsíců po přisátí klíštěte. Potíže, které každý rok postihují stovky lidí v Česku.

Toto číslo by mohlo být menší, pokud by lékaři zahájili léčbu včas. Jenže typický velký červený flek po klíštěti (erythema migrans) se objevuje jen u zhruba poloviny případů, druhá polovina nakažených žije s infekcí bez příznaků třeba několik měsíců, o to silněji pak ale nemoc udeří.

Nesprávná diagnóza

To je i případ pětapadesátileté paní Jiřiny (redakce zná její celé jméno), která měla loni v létě několik klíšťat. U žádného z nich se jí ale červený flek neudělal, proto tomu nevěnovala větší pozornost. Až začátkem listopadu ji začalo bolet v krku, přidaly se bolesti kloubů na ruce. Vzpomněla si na letní klíšťata a začala mít podezření, že by mohlo jít o boreliózu.

„Jenže praktická lékařka mě pouze vyslechla a krevní testy na boreliózu udělat nechtěla. Počátkem letošního ledna se přidalo