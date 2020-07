Notes: Koronavirus nás už nezajímá, my jeho ale pořád ano. Naopak chytré karanténě jsme úplně jedno

Onemocnění covid-19 už pomalu, ale jistě začalo vyklízet prostor v úvodních minutách televizního zpravodajství i první pozice na webových stránkách, jako bychom jím už byli unaveni, ale to neznamená, že jsme z nejhoršího venku. Zůstává tak velké množství otazníků, že vlastně nikdo nedokáže říct, co se bude dít dál.

Z nejzajímavějších událostí, zjištění, analýz a komentářů vybíral Libor Stejskal

Nikdo neví, co ještě dokáže. Je pochopitelné, že zájem o informace o koronaviru už není takový jako na začátku, přesto doporučuji shrnutí aktuálního stavu boje s koronovirem u nás i za hranicemi, které sepsal Petr Koubský. Dočtete se v něm, co v tuto chvíli o covid-19 víme, v čem se chová zcela nepředvídatelně a jak jej zvládáme či nezvládáme u nás i v zahraničí. Čtení to není zrovna povzbudivé.

Nejchytřejší mezi karanténami. Jak se s pandemií vyrovnává naše „chytrá karanténa“ (člověk by si řekl, že hodnocení něčí inteligence by možná mohlo být posuzováno až s jistým časovým odstupem), ilustruje anabáze naší redaktorky Elišky Černé. Během reportáže na jihu Moravy ji náhle zaskočila horečka, bolesti a nevolnost, jen o pár hodin později postihly stejné příznaky i jejího přítele, který ji doprovázel. A protože nechtěli ponechat nic náhodě, obrátili se na úřady tolik vychvalovaný systém „chytré karantény“. Co se dělo pak, je poněkud neuvěřitelné. Nechcete-li přijít o iluze, tak to snad raději ani nečtěte.

Fakt ty doly nechcete zavřít? V centru pozornosti dál zůstává především Karvinsko, kde se nákazu příliš nedaří dostat pod kontrolu. Jenže problémy tu nezačaly teprve před pár týdny, jak by se mohlo zdát, ale na rizika někteří upozorňovali už v březnu. Přesto se teď úředníci včetně ministra zdravotnictví dohadují, kdo za to může. O tom, kdy poprvé zazněly výzvy k zavření dolů, odkud se nákaza šíří, i další peripetie na cestě k současnému neutěšenému stavu, shromáždil informace Jan Tvrdoň.

Promluvily. Pokud již od minulého pátku sledujete příběhy žen, které se pro Deník N rozhodly zveřejnit své zkušenosti se sexuálním obtěžováním, nenechte si ujít další. Mezi jinými promluvily bývalá místopředsedkyně Sněmovny Lucie Talmanová, herečka Sára Korbelová, spisovatelka Kateřina Tučková či kolegyně z Deníku N Jana Ciglerová.

Nedejte se. A chcete-li jako žena vědět, jak se takovým útokům bránit, Pavel a Jasmína Houdkovi, kteří se obranou proti podobným věcem zabývají a pořádají o ní workshopy, vám poradí.

Ukážeme vám, jak jsme dobří. Andrej Babiš se netají tím, že chce na českém předsednictví EU v roce 2022 co nejvíce ušetřit, protože prý jde stejně jen o „žvanírnu s chlebíčkama“. Na něco ale peněz bude víc než dost – Tereza Šídlová zjistila, že při našem předsednictví se počítá s velmi štědrým rozpočtem na PR a prezentaci vládních aktivit v čele Evropy.

A teď trochu „kultůry“. Na jejich koncertech se scházejí kamarádští, vstřícní posluchači, chodí i inženýři a doktoři, vysvětlila kolegovi Janu Wirnitzerovi starostka krušnohorského Měděnce, proč se obec podílí na pořádání koncertů kapely Ortel. Tu ministerstvo vnitra označilo za pravicově extremistickou, v jejích textech zaznívají různé narážky proti migrantům a při vystoupeních se občas hajluje. Ale to mají kamarádští, vstřícní a vzdělaní posluchači zřejmě rádi.

Až se budete chovat slušně… Ombudsman Křeček sice koncerty Ortelu nepořádá a snad ani nenavštěvuje, zato ale tvrdí, že u nás prakticky neexistuje diskriminace. Romům, kteří se diskriminováni cítí, vzkazuje, že se nemohou divit, když s nimi prý máme špatné zkušenosti. Skoro bych si tipl, že v tom by si s fanoušky výše zmiňované kapely rozuměl. Zvrácenost takové úvahy, která ovšem zaznívá nejen z úst člověka pověřeného dohledem nad dodržováním práv, ale i mnoha dalších, rozebírá v komentáři Jan Moláček.

Proč se vlastně perou? Za Kavkazem se už zase střílí, tentokrát se do sebe na společné hranici pustily Arménie a Ázerbájdžán. Konflikt už přerostl rozměry lokální přestřelky, umírají i civilisté, zabit byl jeden generál. Co se vlastně mezi oběma zeměmi děje a hrozí, že zde opět vypukne válka? Odpověď hledá Tereza Soušková, která pracuje v Asociaci pro mezinárodní otázky a na tuto oblast se specializuje.

V zítřejším tištěném vydání Enka najdete:

Krajští hygienici jsou mocnější než ministři, ukázal Moravskoslezský kraj

Skryté zaměstnání přes dohody skončí díky evropské směrnici

Kauza německé finanční firmy Wirecard je příběhem o nefunkčních auditech

Nejdražší český film, který nikdy nikdo neviděl, míří před soud

Nepokoje, vir a česká destilérka v Chile

Japonci nechtějí olympijské hry v Tokiu ani příští rok

Po stopách tygřích množíren a tajného byznysu s mrtvolami

Komentář: Časy, které Babišovi zaženou voliče, se blíží. Ano, bude hůř

Amanita Design vydává vrzající hru Creaks

Potíže s počítáním oveček v Divadle Archa

Iniciativa fotbalisty Rashforda zajistila jídlo nejchudším dětem

Co dál stojí za povšimnutí

Vladimir Solovjev, jeden z hlavních propagandistů současného ruského režimu, vysvětlil, že „velmocenský status nemá nic společného s velikostí ekonomiky, ale se schopností zničit celý svět“.

Syn americké federální soudkyně Esther Salasové byl zavražděn a její muž je v kritickém stavu poté, co na ně doma střílel muž, který se vydával za doručovatele, oznámila televize NBC. Soudkyně byla před čtyřmi dny pověřena dohledem nad případem propojení Deutsche Bank a Jeffreyho Epsteina.

V ulicích Portlandu v americkém státě Oregon zasahují navzdory postoji tamní vlády federální armádní složky. Ty nakládají demonstranty BLM do neoznačených aut a odvážejí je pryč, upozorňuje web focus.de.

Spojené arabské emiráty vypustily v pondělí z japonského kosmodromu sondu, která má naplánovanou sedmiměsíční cestu k Marsu. Jedná se o vůbec první meziplanetární let organizovaný některou ze zemí arabského světa, připomněla agentura AP.

A varování na konec

Nejednoho Babišova odpůrce z prakticky celého demokratického politického spektra nadchl na sociálních sítích snímek cedule, která visí v jednom uzenářském obchodě v Klatovech. Majitel se od nemalé části internetové komunity dočkal pomyslného poplácávání po ramenou, uznalých reakcí, nechyběly ani výzvy k následování jeho politického postoje.

Nadšení většiny ale značně ochladlo poté, co jedna z diskutujících odkázala na facebookový profil tohoto uvědomělého muže. Ten se sice hemží především obrázky lákavě prorostlých krkoviček a uzenek k nakousnutí, ale nechybí ani obdivné texty o Václavu Klausovi mladším a jeho Trikolóře či různé hejty proti muslimům a liberálům. Celé to ovšem nakonec může mít docela dobrý výchovný efekt: možná si budeme víc rozmýšlet, komu v návalu prvního nadšení dáme palec nahoru či srdíčko ; ).