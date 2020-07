Ledabylá pochybnost na omezení volebního práva nestačí. Karanténa může ovlivnit výsledek v Karviné, říká právník

Podle zprávy deníku MF Dnes se na možnost odepřít lidem v koronavirové karanténě možnost volit tváří kriticky například Karel Schwarzenberg (TOP 09) i Vojtěch Filip (KSČM). Dva muži ze značně odlišných stran, kteří se jinak shodnou na máločem. Pokud vám ten mix přijde málo pestrý, připočítejte i Tomia Okamuru (SPD) či Romana Kubíčka, místopředsedu poslanců ANO.

Kritickým politikům může jít o to, aby to nebyli oni, kdo nepopulárně odepřou lidem možnost volit. A nebo je v tom věcný problém a toto opatření není konstruované na rozsáhlé karantény, které vídáme během epidemie?

Myslím, že je to problém měřítka. Podmínky výkonu volebního práva u nás stanovují zákony, jednou tradiční překážkou je výkon trestu odnětí svobody, což může mít dopad například u senátních a krajských voleb. Pokud je vězeň ve výkonu trestu mimo svůj volební obvod, nikdo za ním s urnou nepojede. Druhou překážkou je institut ochrany veřejného zdraví. Ale když se podíváte do zákona o ochraně veřejného zdraví, utvrdí se ve vás dojem, že je to individualizovaná karanténa: ten člověk musí být nositelem nějaké nakažlivé choroby nebo být v podezření, že je nositelem.

Pokud je někdo takový v karanténě, není to v tom smyslu, jak se u nás o karanténě mluví – jako když se zavřela celá Litovel a Uničov a řeklo se, že to je karanténa. Ani když se někdo vrací z rizikové země a musí být čtrnáct dní doma. Tyto dva příklady podle mého nejsou karanténa ve smyslu zákona právě proto, že tam není diagnóza a specifikované opatření krajské hygienické stanice, které říká: vy jste nebezpečný svému okolí, vy zůstaňte doma, vy nevolíte. Jelikož jsou zákony napasované na individuální princip, nikdy nevyvolávalo problém, že by v karanténě byly desítky nebo stovky lidí. Ale když jsou v jedné, zvláště menší obci, může to mít vliv