Ano, bude hůř. Jen jedna věc dokáže Babišovi odehnat voliče. A ta se blíží

Komentář Jiřího Pehe: Současný poměr sil na české politické scéně se zdá po několika letech relativně malých posunů, které přinesly různé volby i průzkumy veřejného mínění, prakticky zabetonovaný. Dominuje jí s podporou zhruba třetiny voličů hnutí ANO, následují Piráti a ODS, obě mají mezi deseti a patnácti procenty voličů. Parlamentní spektrum uzavírá mozaika menších stran bojujících o to, aby se nepropadly pod pětiprocentní hranici, která zaručuje křesla ve Sněmovně. Krize, které se Česko v druhé polovině roku zřejmě nevyhne, to ale může rychle změnit.

Výše uvedený poměr sil se vytvořil zhruba okolo roku 2015, kdy Andrej Babiš usoudil, že s dosavadní liberálně pravicovou orientací a antipolitickou rétorikou jeho hnutí už neporoste, a ANO změnil v levicově populistický subjekt. Cílil přitom zhruba na stejnou voličskou skupinu, která vynesla do prezidentského úřadu Miloše Zemana, což též přispělo k sílícímu spojenectví obou politiků. Babiš se tedy zaměřil stejně jako Zeman zejména na starší lidi, kteří strávili větší část svých životů v komunistickém režimu a byli spíše poraženými než vítězi procesu transformace po roce 1989.

Tento postkomunistický elektorát se většinově ukázal být už kvůli svému poněkud mlhavému chápání demokracie a nostalgii po některých praktikách minulosti mnohem vstřícnější vůči populistické rétorice i oživování určitých myšlenkových stereotypů předlistopadové minulosti než voliči, na které Babiš cílil původně.

Zejména mnohem lépe slyšel na babišovskou variaci nepsané společenské smlouvy z normalizační éry: my vám zajistíme slušnou životní úroveň i bezpečí, postaráme se o vás, vy nám dáte klid na vládnutí včetně toho, že občas přivřete oči nad pokřivováním pravidel demokratické hry i systémovou korupcí.

Babiš sice vtrhl na politickou scénu jako údajný bojovník s korupcí, ale v podstatě se za účelem dosažení svých politických cílů vymezil jen proti určitému typu korupce: tomu, který zde dominoval před jeho nástupem. Ten spočíval v nepřehledném systému kmotrovství, anonymním vlastnictví firem a různým způsobem „cinknutých“ zakázkách.

V 90. letech sloužily jako hlavní zdroj příjmů pro korupční hydru různé privatizační projekty, po skončení privatizace se jejím hlavním zdrojem stalo vysávání státu. Pro zdárné fungování tohoto typu korupce bylo tedy důležité, aby podnikatelé měli nadstandardní vztahy s politickými stranami, zejména těmi, které se před nástupem Babiše střídaly u vlády – tedy ODS a ČSSD.

Babiš jen dotáhl k dokonalosti to, o co se před ním pokusil se svým hnutím Věci veřejné už Vít Bárta. Pod praporem boje s výše zmíněnou systémovou korupcí přisátou na různé státní zakázky a postupně i evropské dotace se rozhodl politiku privatizovat do vlastních rukou. Jinými slovy: proč se chodit doprošovat politiků o to či ono a nejrůznějšími způsoby se snažit zavděčit těm u moci tak, aby mu šli na ruku, když je dostatečně bohatý, mocný a zároveň i politicky zdatný, aby se sám politiky zmocnil?

Toto „nepřátelské“ převzetí politiky mělo i další výhody. Ve starém systému neustále propukaly nejrůznější korupční skandály, protože se zákulisní propojení politiky a ekonomických zájmů čas od času provalilo kvůli zákulisnímu konkurenčnímu boji různých podnikatelů a politických aktérů.

V systému, kdy jeden z nejbohatších lidí v zemi fakticky ovládne i politiku země, se případné vysávání státu či manipulace s dotacemi stávají mnohem zastřenějšími a také hůře prokazatelnými. Zejména když má oligarcha, který svými lidmi obsadil nejvyšší patra politiky, k dispozici i mediální mašinerii a PR aparát, které rozmlžují obvinění o jeho střetu zájmů. Navíc se paradoxně dá vstup superbohatého jedince do politiky využít i propagandisticky. Je prý už natolik bohatý, že nepotřebuje krást.

Zdroje Babišovy podpory

Kritici Babišova vládnutí v posledních letech propadali jisté beznaději, protože nefungovalo jejich upozorňování na to, že systémová korupce dál existuje, ale coby oligarchické vládnutí jen změnila svoji podobu – stala se sofistikovanější a skrytější. A nefungovaly ani námitky, že v prostředí systémové korupce, kořeněné v 90. letech mafiánskými praktikami, se nemohl stát druhým nejbohatším Čechem někdo, kdo se v tomto systému úspěšně nezabydlel a nevyužíval ho, takže jeho současná hra na bojovníka s korupcí je jen promyšlená marketingová figura.

V cestě tomu, aby veřejnost „prozřela“, stálo několik faktorů. V prvé řadě skutečnost, že