Koronavirus drtivě poráží olympiádu, většina Japonců ji nechce ani napřesrok. Zrušení her by stálo 4,5 bilionu

S přesunutím letních olympijských her v Tokiu 2020 na červenec 2021 nesouhlasí v průzkumu agentury Kjódó ani čtvrtina Japonců. Naopak většina si přeje hry buď znovu odložit, nebo úplně zrušit. Olympiáda se změnila v past: na jedné straně je strach z viru, na druhé strach o leccos dalšího, hlavně o peníze. Zrušení her by totiž Japonsko přišlo pořádně draho.