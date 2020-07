Chtěl kostem vrátit jména. Teď Rusko historika posílá za údajné sexuální obtěžování dcery do vězení

„Vaše ctihodnosti, ještě jednou chci říct, že jsem žádné hnusné věci své dceři nedělal. To, co je tu vydáváno za jakési skoro erotické dotýkání – to byla všehovšudy jen interpretace rodičovské starostlivosti. Nelezl jsem k ní, neokukoval ji, nesahal na ni, neštípal ji, nehladil a tak dál a tak podobně! Nic, co tam je vymyšleno soudruhem vyšetřovatelem a tvrdošíjně opakováno milovanou prokuraturou, neodpovídá skutečnosti.“

V pondělí historik Jurij Dmitrijev pronesl své poslední slovo. Soud mu neuvěřil.