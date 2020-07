Africké země lákají Afroameričany: vraťte se na kontinent předků. Potomkům odvlečených otroků nabízejí nový start

Událost se konala v metropoli Accra nedaleko hrobu amerického sociologa a bojovníka za práva menšin W. E. B. Du Boise, který byl už v roce 1961 pionýrem návratu Afroameričanů do Ghany.

Západoafrický stát, který získáním nezávislosti na britské koruně v březnu 1957 odstartoval rozpad koloniálního panství na kontinentu, si od svého vzniku přeje být jakýmsi rovníkovým Izraelem, který dává všem potomkům otroků odvlečených v děsivých podmínkách na druhý břeh Atlantiku šanci začít nový život.

Pozemky pro 1500 rodin

Prezident-zakladatel Kwame Nkrumah, který prošel modelovým vývojem od nadějného lídra boje za nezávislost k diktátorovi, na konci padesátých let prohlašoval, že ghanská samostatnost by neměla smysl, pokud by nebyli osvobozeni lidé afrického původu na celém světě. Tehdy ještě byli černoši v USA, především v jižanských státech federace, podle zákona občany druhé kategorie.

Od té doby se v nejmocnější zemi planety mnohé změnilo, včetně toho, že v Bílém domě měla po osm let prezidenta s částečně africkými kořeny Baracka Obamu. Nicméně černoši stále nedosáhli úplné rovnosti s bělochy, což naposledy ukázala zbytečná a krutá smrt recidivisty George Floyda, jehož udušení policistou vyvolalo největší americké rasové nepokoje od 60. let.

Aktuální dění za oceánem vedlo ghanské úřady k tomu, aby plány na přesídlení části afroamerické komunity do Afriky oprášily. Třeba i proto, že přistěhovalci ze zámoří s sebou mohou přinést znalosti a dolary na investice, které jsou v republice, která patří k nejstabilnějším, nejrozvinutějším a nejdemokratičtějším koutům na západě kontinentu, stále hodně potřeba. Takže prezident Nana Akufo-Addo oznámil, že