Katedrála v Nantes není tak významná jako Notre-Dame v Paříži, přesto požár vzbudí vlnu podpory, myslí si historik umění

Od osmé ranní hoří katedrála sv. Petra a Pavla ve francouzském městě Nantes. Během jednoho roku je to už druhá významná církevní stavba, kterou ve Francii zachvátily plameny. Gotický kostel v Nantes sice nepatří mezi takzvané královské katedrály, ale jeho požár určitě vzbudí vlnu podpory, odhaduje historik umění Jan Royt.

V krátké době po sobě hoří už druhá významná francouzská gotická katedrála, jak si to vysvětlujete?

U katedrály v Nantes neznám detaily, ale často za požáry stojí řemeslníci nebo technika. Ze stejného důvodu v týdnu hořelo v Museu Kampa, kde je sbírka Medy Mládkové. Stejně tak nám vyhořelo Národní divadlo nebo ve Velké Británii hrad Windsor. Nemyslím si, že by byl požár založen úmyslně, ale spíše se jednalo o chybu řemeslníků.

Jaký je význam katedrály v Nantes?

Určitě je to zajímavá a významná stavba, ale nepatří mezi takzvané královské katedrály, jako jsou Charter, Remeš nebo Notre-Dame v Paříži. Podobných katedrál, jako je v Nantes, je ve Francii asi 30 až 40. Je to bezpochyby významná stavba, ale není nejvýznamnější.

Katedrála Notre-Dame v Paříži hořela, protože se rekonstruovala. Nantes také prochází opravami?

Neznám detaily, proč to hoří, může to být cokoliv. Také ale nevím, jestli probíhá rekonstrukce, to bych se musel podívat na francouzské zdroje.

Skrývají se v jejích zdech nějaké významné předměty nebo mobiliář, o které by mohl svět přijít?

To vám v tuto chvíli nedokážu říct. (Hasiči v průběhu dopoledne potvrdili, že požár zničil varhany, pozn. red.)

Je katedrála v Nantes dobře zmapovaná? Dala by se na základě všech dokumentů a stavebně historických průzkumů obnovit?

Určitě. Tyto stavby jsou pod dohledem památkové péče, takže jsou zdokumentované a mají vytvořeny stavebně historické průzkumy. Památková péče ve Francii je na vysoké úrovni, řada dokumentačních prací vznikala během druhé světové války, kdyby hrozilo, že budou vybombardovány. Nevím konkrétně, jak je to v případě Nantes, ale předpokládám, že to platí i pro ni.

Čekáte, že druhý požár krátce za sebou bude stejný šok jako byl ten loňský v Notre-Dame v Paříži?

Určitě ne. Notre-Dame je symbol Paříže a Francie. Očekávám, že to vyvolá řadu spekulací, jestli katedrálu někdo nezapálil záměrně, jako bylo u Notre-Dame v Paříži.

Čekáte podobnou vlnu solidarity, jako vzbudil požár Notre-Dame v Paříži?

Nečekám, že to bude stejné, ale Francouzi jsou na svoje památky hrdí a předpokládám, že se řada lidí připojí a podpoří nápravu škod.

Jak funguje zabezpečení katedrál ve Francii, kdo má za podobné významné historické památky zodpovědnost?

Je to různé. Hlavní církevní historické památky jsou obstarávané státem, jiné municipalitami, další jsou pod prefekturami.

Vlastnictví a správa tedy funguje stejně jako v České republice, kdy záleželo na historickém vývoji.

Přesně tak, jen ve Francii je to ještě složitější než u nás. Existují tam třeba dohody mezi státem a církví.

Katedrála v Nantes stojí ve stejnojmenném městě v západní Francii. Její základní kámen byl položen 14. dubna 1434. Stejně jako řada dalších dostávala svou současnou podobu v průběhu staletí. Poslední úpravy – jižní část a opěrné pilíře – byly dokončeny v 17. století. Kvůli prodloužení uliční sítě měla být katedrála v roce 1796 zbořena. Jen čtyři roky poté poškodil výbuch střelného prachu její jižní křídlo. Po bombardování katedrály během druhé světové války byla restaurována, ale těsně před dokončením v roce 1972 zachvátil její střechu požár, když jeden z dělníků zapomněl na půdě vypnout svářecí přístroj. Dnes se jedná o jednu z nejvíce restaurovaných katedrál ve Francii. Po velké rekonstrukci v roce 2008 se plánovala obnova další části kostela. V roce 1598 zde francouzský král Jindřich IV. podepsal edikt nantský, který do jisté míry zaručoval protestantům (hugenotům) stejná práva, jakých požívali katolíci. Měly tak být ukončeny dlouhotrvající náboženské války ve Francii. Během Velké francouzské revoluce byla katedrála využívána jako vojenská pozorovatelna a zbrojnice.