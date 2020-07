Notes: Dneska promluvily ženy, které se rozhodly přestat se bát

Téměř čtyřicítka českých žen svěřila Deníku N své zkušenosti se sexuálním obtěžováním. Čekali jsme, že nás spousta žen odmítne, a připravili si seznam několika desítek. Nakonec téměř každá, kterou jsme oslovili, měla zkušenost se sexuálním obtěžováním někde na škále pískání manuálních pracovníků u silnice přes urputného kolegu v práci až po brutální znásilnění a vypovídání před soudem.

Jen dvě ženy nám řekly, že zkušenost tohoto druhu nemají. Několik nám své prožitky svěřilo, ale neodhodlaly se je sdílet veřejně. Jedna nevěděla, co řekne manžel, kterému to nikdy nesvěřila, další měla vedoucí postavení a nechtěla riskovat reakce většinově mužských kolegů, třetí jen sdělení retraumatizovalo tak, že svoji výpověď nakonec stáhla.

Těch téměř čtyřicet, které nakonec v dnešním vydání jsou, se rozhodly, že jejich strach je menší než ponížení, které zažily a o kterém chtějí, abyste vy všichni věděli.

Slavné i neznámé, akademičky i manuální pracovnice, celebrity i obyčejné ženy, právničky, političky, herečky, fotografky, novinářky, moderátorky, doktorky i zdravotnice. Prakticky každá má zkušenost, kterou – doufá – snad další generace dívek nebude mít.

Součástí pátečního monočísla je shrnující článek Jany Ustohalové o stavu sexuálního obtěžování v Česku, rozhovor s moderátorkou Lejlou Abbasovou a herečkou Petrou Bučkovou a sedm rad manželů Jasmíny a Pavla Houdkových, jak se verbálnímu i fyzickému obtěžování bránit.

A výpovědi 35 žen, které se tentokrát už rozhodly přestat se bát.

Z domácího dění

Dnešní tisková konference k mimořádným opatřením proti šíření koronaviru v Moravskoslezském kraji chvílemi připomínala politickou satiru. Když hejtman Ivo Vondrák (za ANO) dostal slovo, řekl, že netuší, proč má vůbec vystupovat, protože s opatřeními nesouhlasí a nic o nich neví.

„O nás bez nás.“ Tak později v rozhovoru s Bárou Janákovou zhodnotil rozhodnutí tamní hygienické stanice, která kvůli zhoršení epidemiologické situace zpřísnila opatření. Lidé v regionu se opět neobejdou bez roušek – nasadit je musí například v městské hromadné dopravě a uvnitř budov.

„Mně bylo řečeno, že bude tisková konference, kde se budou sdělovat opatření. Když mi to volala paní ředitelka Svrčinová, ptal jsem se jí, zdali by mi mohla říct, jaká opatření, a ona mi odvětila, že mi to přijde poštou. Načež mi poštou přišla tato rozhodnutí,“ postěžoval si v rozhovoru.

Naopak bez překvapení byl – možná po dlouhé době – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ačkoli je ze stejného hnutí jako pan hejtman Vondrák. Ten řekl, že pro nikoho nemůže být překvapení, že reálně nejhorší epidemiologická situace je v Moravskoslezském kraji. „Opatření jsou namístě,“ prohlásil.

Co se dělo za hranicemi?

Že se při cestě na ruskou Sibiř máte vybavit bezmeznou trpělivostí, neboť je tam všude daleko, ale také co nejhustší sítí proti komárům, ve které strávíte pak většinu pobytu, to ví každý průměrně vzdělaný cestovatel. Ovšem že už i komáři mají v tomhle obrovském a zajímavém koutě světa namále, je tak trochu novinka.

Sice se nám tohle léto zase přemnožili, ale kdoví, zda to není populační exploze před konečným vyhynutím – těžaři, naftaři, plynaři, producenti mědi i niklu zcela bezohledně a s velkou vervou využívají tání věčně zmrzlé půdy, která se mění pod vlivem globálního oteplování v nestabilní bahníčko, pokračují v drancování krajiny mezi Uralem a Tichým oceánem a na obyvatele, dobytek, ryby, soby ani komáry nehledí.

Jen letos jim vytekla do sibiřských řek a jezer spousta ropy i leteckého paliva, z měďo-chalcedonových šachet se řinou kyselé proudy a do toho hoří lesy. Hoří letos o to lépe, o co je větší horko. A že se naměřili rekordy. I za polárním kruhem to bude chtít brzy plavky, protože osmatřicet je dost i pro milovníky rovníkového podnebí. Vědci by snad věděli, jak tohle všechno zarazit. Jenže to by nesmělo jít o obrovské, ale opravdu obrovské peníze. O jak velké a kdo je má v peněžence, se dočtete v článku Komáři byli vždy pány Sibiře, teď ji ale vysávají oligarchové.

Protože dobrých zpráv je vždycky málo, je třeba si přečíst Ausgerechnet Německo Pavla Poláka a zjistit, že by nejspíš mohlo zůstat přívětivou zemí i po odchodu Angely Merkelové. Příští kancléř by totiž prý, šušká se, mohl pocházet z Bavorska.

Jmenuje se Markus Söder, je bavorským premiérem a má údajně takový tah na branku, jako by hrál za Bayern Mnichov.

Navíc má dobré vychování. Tento týden pozval do Bavorska na návštěvu kancléřku a provezl ji v kočáře. Kdyby tohle gesto znamenalo, že ho podpoří, pak by Česko mělo šanci mít v budoucím německém kancléři další osobnost, která nám Čechům rozumí. Vždyť je to soused.

Pokud by někoho zajímalo, jak se dělí 48 bilionů korun, pak je třeba ponořit se do článku Markéty Boubínové o klíčovém summitu v Bruselu. Měl by být povinný pro všechny, kdož se cítí být pověřeni misí kritizovat nebo naopak velebit Brusel.

Nic proti, ať si každý kritizuje, co chce, znalosti základních dat, čísel a sum je dobré ale v takových přích o prospěšnosti či škodlivosti EU sypat z rukávu. Člověk pak vypadá lépe, než když jen halasí: „Brusel nám diktuje… Brusel nás okrádá…!“ Tady je to hezky přehledně sepsáno i pro ty, kteří nejsou v eurounijním rozpočtu úplně kovaní. A zase na scéně v jedné z hlavních rolí, kromě našeho premiéra Babiše, německá kancléřka Merkelová. I ona ví, že EU není bankomat. Teď jak to vysvětlit těm, co jezdí do Bruselu s nataženou bankovní kartičkou.

A co dalšího se dnes stalo?

Server Seznam Zprávy zanalyzoval dosavadní účinkování hnutí ANO v resortu dopravy. Zatímco premiér Babiš je se svým současným koněm v úřadu spokojen, protože Karel Havlíček vstává ještě dřív než on sám, podle analýzy Seznamu se zatím Babišovi manažeři příliš nevytáhli.

Pražská koalice bude jednat o zdražení jízdného v městské hromadné dopravě. (Děkujeme). Jak upozornil web E15, díky ekonomickému dopadu z doby pandemie chybí v kase část peněz a jedním z návrhů má být zdražení MHD o více než padesát procent.

A z Prahy ještě jedna událost. Po včerejším požáru v Muzeu Kampa na dnešní tiskové konferenci oznámil zastupitel a šéf Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil, že díky lepivému popílku připomíná muzeum nyní „malé Pompeje“. Ještě jednou: „Malé Pompeje!“

„Bezva den v Ostravě“: Oklikou se vraťme ještě k situaci v Moravskoslezském kraji. Severomoravský region dnes navštívila ministryně financí Alena Schillerová a zatímco hygienici oznámili zavedení restrikcí na území celého kraje, paní ministryně se těšila z krásné návštěvy Ostravy. Sešlo se to tak nějak mile…