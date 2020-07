Hygienici rozhodli o nás bez nás a poslali mi nová opatření poštou, zlobí se hejtman Vondrák

Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová na tiskové konferenci uvedla, že situace v kraji „není dobrá“. „Již druhý týden jsme největší ložisko v populaci. Jsme opravdu na ‚topu‘, zhruba polovina až sedmdesát procent případů z celé České republiky jsou bohužel svázány s naším krajem,“ uvedla.

Situace se podle jejích slov začala měnit v průběhu tohoto týdne. „Z ohniska, které bylo svázáno s OKD, se nám vyvinulo několik lokálních komunitních výskytů, které bohužel zasahují všechny generace. Po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví jsme museli přistoupit k vydání mimořádných opatření,“ uvedla.

To například znamená, že lidé v kraji musí nyní nosit roušky v hromadné dopravě a ve vnitřních prostorách. Přísnější podmínky budou platit při návštěvách nemocnic, omezit se má také provoz barů.

Přísnější opatření v Moravskoslezském kraji jsou v platnosti ode dneška. V celém regionu musí lidé v hromadné dopravě nosit roušky, totéž platí i pro vnitřní prostory budov. Restaurační zařízení musí zůstat zavřená od jedenácté hodiny večer do osmé hodiny ráno. Konání akcí bude omezeno na účast maximálně sto lidí.

Na tiskové konferenci k novým mimořádným opatřením byl i hejtman Ivo Vondrák (za ANO). Když mu ředitelka Svrčinová předala slovo, byl z toho zjevně překvapen. „Přiznám se, že nevím, proč jsem dostal slovo. To rozhodnutí jsem neučinil, dnes jsem ho dostal na stůl,“ uvedl hejtman s tím, že jde asi o dvacítku opatření. Některým prý rozumí – třeba rouškám v hromadné dopravě. „Toto opatření je namístě, jezdit bez roušek je v daný okamžik skutečným rizikem,“ řekl k tomu.

„Úplně nerozumím ostatním opatřením, některá mi připadají možná příliš přísná na danou situaci, protože tak jak sleduji data, nevidím tam zásadní zlom. Ale je pravda, že se objevují další nákazy v jiných městech. To jsou věci, kterým rozumím, ale vysvětlení by měla podat krajská hygienická stanice,“ dodal.

Na tiskové konferenci mě zaujalo, že když jste dostal slovo, předal jste ho hned někomu dalšímu s tím, že informace nemáte. Můžete vysvětlit, co se stalo?

Mně bylo řečeno, že bude tisková konference, kde se budou sdělovat opatření. Když mi to volala paní ředitelka Svrčinová, ptal jsem se jí, zdali by mi mohla říct, jaká opatření, a ona mi odvětila, že mi to přijde poštou. Načež mi