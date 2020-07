Kauza Wirecard je příběhem o nefunkčních auditech. Regulace je drahá a nefunguje, myslí si děkan Mejzlík

Neúplné informace o hospodářských výsledcích, pozdě předložené výkazy a problémy v komunikaci. S tím vším se museli potýkat auditoři poradenské společnosti Ernst & Young (EY) v průběhu více než jedné dekády, kdy kontrolovali hospodaření německé společnosti Wirecard.

Na nesrovnalosti upozorňovali v průběhu let také novináři deníku Financial Times, poslední ránu ale pro německou společnost znamenal až další audit od společnosti KPMG. Ta poukázala na to, že Wirecard není schopen doložit většinu zisků z let 2016 až 2018, což vedlo až k neúspěšnému pátrání po chybějících dvou miliardách eur.

Pro disciplínu auditu se přitom nejedná o první prohřešek, z posledních let je známých hned několik dalších příkladů. Tím největším byl příběh amerického energetického gigantu Enron, jehož pochybné účetnictví začalo vyplouvat na povrch v roce 2001. V důsledku toho firma se dvěma desítkami tisíc zaměstnanců vyhlásila bankrot, stejně tak jako auditorská společnost Arthur Andersen, která neodhalila účetní podvody, jež stály za kontinuálním růstem Enronu v devadesátých letech. Ačkoliv americké úřady auditorské společnosti nezakázaly dál v oboru podnikat, vlivem poškozené reputace postupně zanikla.

Zda něco podobného hrozí i dnes, není zatím jasné, odborníci se nicméně zdráhají vyslovovat takto silné závěry. Kromě EY a KPMG mezi největší auditorské společnosti patří také Deloitte a PwC, společně tvoří takzvanou velkou čtyřku. Tržby z auditní činnosti pak u každé z nich ročně přesahují půl miliardy eur.

Děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické Ladislav Mejzlík nicméně upozorňuje, že více než na nepozornost auditorů EY celý případ poukazuje na zakořeněné problémy v celém systému. „Nejde o to, že EY udělali chybu. Je