Bude příští německý kancléř z Bavorska? Pro Čechy by to byla docela dobrá zpráva

Zápisník Pavla Poláka: Velké německé politické drama směřuje k vyvrcholení. Příští rok po šestnácti letech opustí Angela Merkelová úřad kancléřství. O jejím pravděpodobném nástupci se musí rozhodnout už letos na podzim, protože německá politika nemá ráda velká překvapení. Tento týden ukázal, že by se příští německý kancléř mohl do Berlína přestěhovat z Bavorska. Pro Česko je to docela dobrá zpráva, píše ve svém seriálu Ausgerechnet Německo náš berlínský zpravodaj Pavel Polák.