Jak rozdělit 48 bilionů korun? V Bruselu začal klíčový summit EU o penězích na příštích sedm let. O co všechno jde?

1,82 bilionu eur, tedy zhruba 48 bilionů korun, to je to hlavní, o co na summitu běží. Lídři členských států jednají nejen o příštím sedmiletém rozpočtu EU (2021–2027), ale i o tzv. fondu obnovy po koronakrizi, což dohromady dává tuto gigantickou částku. Kromě její výše je zde řada dalších zdrojů konfliktů: rozdělení celé sumy a podmínky čerpání, napojení dotací a grantů na roli právního státu i poměr výše grantů a půjček. Český premiér Babiš kritizuje především klíč k rozdělování peněz z fondu obnovy.