Notes: Strojvedoucí sedící bdící, Tik Tok na hraně zákona a Lady Gaga ze středověku

Než se dáte do čtení dnešního Notesu, zvedněte se, narovnejte záda, a na pět minut se jděte projít, stačí po bytě. Delší sezení, ať už je jakékoliv, je totiž pro lidské tělo nezdravé, říká v rozhovoru neurochirurg Tomáš Sloboda. Pokud stojíte, také nemáte vyhráno. Podle Slobody i to ve srovnání s chůzí až ztrojnásobuje zátěž na páteř. (Ležení v posteli neurochirurg nijak zvlášť nekritizoval, pozn. red.)

Už jste se vrátili? Ne všichni si mohou takovou pauzu dovolit udělat, jak v rozhovoru říká i sám Sloboda. Jedněmi z nich jsou i strojvedoucí, a právě únava je podle mnohých důvodem několika nehod vlaků v poslední době. Jak říká v článku Honzy Pavce mluvčí ministerstva práce, může za to i fakt, že strojvedoucí často pracují u několika dopravců naráz. Ti to ale popírají.

To Tomia Okamuru určitě zvedlo ze židle varování Facebooku, že mu hrozí zrušení jeho milované stránky, kterou sleduje zhruba čtvrtmilion lidí. Jak píše v analýze Jan Tvrdoň, ban Okamurovi nejspíš nehrozí, protože Facebook je obvykle politikům nerozdává. Takže těm, kteří s ním nesouhlasí, může Tomio Okamura rozdávat vlastní bany dál.

Právě vzrůstající počet politiků typu Okamury ve své eseji, kterou jsme dnes v Deníku N přinesli, komentuje i Jaroslav Fiala. A přináší znepokojivé srovnání dnešní doby s třicátými lety minulého století. Fiala upozorňuje, že liberální demokracie není nějaký výmysl ze salonů konzervativních bílých mužů, nýbrž reakcí na krveprolití, které nejen minulé století provázelo. Na to upozorňují i výsledky celosvětového průzkumu důvěry Edelman Trust Barometer. Z nich vyplývá, že za koronakrize opět masivně narostla důvěra ve vlády – dokonce nejvíc od konce druhé světové války. Někdy zkrátka nejsou odpovědi na všechno. Ale to neznamená, že bychom měli přijmout slova těch, kteří se tváří, že je mají.

A zatímco se dějiny neopakují doslova, ale v jakýchsi vlnách, které občas přinesou to, co kdysi dávno smetly, metody dnešních totalitních režimů jsou jiné než ty z třicátých let. Uvědomují si to Spojené státy, když chtějí dát stopku čínské aplikaci Tik Tok. Ta je v současné době nejstahovanější aplikací vůbec. A to, že patří pod čínskou společnost ByteDance, se ví málo, protože to Čína dobře maskuje. Aplikaci totiž koupila ze Západu, upravila a teď mu ji vrací v plné parádě. „Vše, co ví TikTok, ví i Čína,“ říká například kanadský odborník na kyberbezpečnost David Skillicorn.

Speciál Deníku N. Už zítra!

Zítřejší tištěné vydání bude od těch ostatních dosti jiné, ale obsah v něm v mnohém ještě důležitější. Deníku N se svěřilo 35 českých žen se svými příběhy o sexuálním obtěžování. Jsou mezi nimi političky, herečky, novinářky, zdravotnice, ale i farářka, advokátka, zubařka, filozofka, studentka, žačka nebo moderátorka. A abych předešel některým otázkám: ne, nelichotí jim to. Ne, neberou to jako komplimenty. A když někdo řekne ne, opravdu to znamená ne.

Závěrem

Je náhoda, že se světovou pandemií získávají na Youtube miliony zhlédnutí hudební skladby náramně připomínající temné dějiny středověkých morových ran a čarodějnických procesů? Právě moderní hudba předělaná do středověkého kabátu si každým dnem získává nová zhlédnutí a sdílení. Vžil se pro ni název „bardcore“ – od slova bard. Poslechnout si tak můžete středověkou verzi Lady Gagy (s loutnou a flétnami), Dolly Parton, ale i Radiohead či Daft Punk.

Jednou z nejvýznamnějších autorek těchto písní je Hildegard von Bligin‘, jejíž jméno je aluze na středověkou myslitelku, hudební skladatelku a zakladatelku dvou klášterů – svatou Hildegardu z Bingenu. Zajímavé písně tvoří ale i (na středověk) anachronicky pojmenovaný Marcus Aurelius, který přinesl například středověkou verzi písně House of Rising Sun od Animals.

Příjemný večer při čtení i poslechu přeje Adam Hecl. Jen se zase nezapomeňte zvednout. A projít se.