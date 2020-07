Jsou kovaní pro Česko a chodí na ně slušní lidé, doktoři a inženýři, vysvětluje starostka, proč počtvrté hostí Ortel

Měděnec je malá krušnohorská obec známá výrobou krajek a posledním místem v Česku, kde se těžila železná ruda. Do kdysi hornického města ve výšce 850 metrů nad mořem zamíří letos už počtvrté kontroverze budící skupina Ortel. Koncert je pořádán přímo v areálu obecního úřadu a obec na něj prodává vstupenky. Letos si toho povšiml starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který starostku Měděnce Valerii Markovou zkritizoval na Twitteru. Koncert pak vzbudil výrazně větší zájem než v předchozích třech letech. „Děláme to proto, že se to místním líbí. Možná tu jsou dva tři, kterým ne, ale mně to nikdo neřekne,“ říká v rozhovoru starostka Marková.

Všiml jsem si titulků, že vám píšou a volají kritici. Jsou to výhrůžky, odsudky, nebo co konkrétně?

Vulgární výhrůžky, nadávání a urážení.

Něco, co byste jako vyhrožování oznámila policii? Nebo spíš výlevy emocí?

Půlku tvoří to, že jsem nacistka nebo neonacistka. Možná vám to raději přepošlu, některé jsou ale takové, že to nejde zveřejnit. (Starostka později přeposílá dvě zprávy: „Ty seš ta neonacistická mr*ka? Strč si hlavu do trouby a udus se plynem, ty bezcenná pí*o, neměla ses vůbec narodit.“ „Doufám, že ti Orteláci vym*dal anál ty rasistická špíno. 5 litrů chcanek do tvojí držky.“)

Aby byla jasná ta geneze – vy jste se o Ortelu dozvěděla po „slavících“ v roce 2015, kdy kapela skončila druhá?

Ano, okolo těch slavíků. Je tady řada lidí, která tu kapelu má ráda, ráda by si ji poslechla, tak jsme to (koncert) před těmi několika roky udělali. Víceméně byly dva tři ohlasy, že se jim to nelíbí, byly tady z okolí, ale nebylo to nikdy takhle násilně agresivní jako letos.

Ohlasy místních obyvatel?

Ne, místních vůbec. Řeknu to takhle: vzniklo to vždycky tak, že mě oslovily nějaké noviny, že se chtějí zeptat, jestli se to skutečně koná. Já jsem jim odpověděla na otázky a palcový titulek v novinách byl – koncert neonacistické skupiny v Měděnci pořádaný obcí Měděnec. Tak co vám na to mám říct? Vlastně ten agresivní punc dala média, ani ne lidé. A na popud toho se to rok a rok nabaluje. Že se o tom dozví média, místo aby to vzala nestranně, je vždy palcový titulek trefený do černého nebo červeného a už se na to nabalují hejhulové, kteří si o tom nic nepřečtou a mají potřebu se agresivně vybít.

Vy jste tedy kapelu poprvé oslovila v roce 2017? Co vás k tomu tehdy vedlo?

Potkali jsme se na koncertu a ptala jsem se,