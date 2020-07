Notes: Unavení mašinfírové, Kanye West odstupuje z boje o Bílý dům a tanec mezi žraloky

Že si půjčují jen „ti, co nemají“, už je přežitek. I miliardáři Kellner a Křetínský potřebovali založit. A tak si šli půjčit do banky. Ale nebyla to obyčejná banka! Byla to postsovětská banka. A právě před ní varuje americká diplomacie kvůli podezření ze špionáže. Kolik si velkopodnikatelé půjčili ani na co peníze přesně použili, není jasné. Všechno ostatní se ale dozvíte v textu Jakuba Zelenky a Lukáše Prchala.

Fotograf Tomáš Kotouč se mezi žraloky v moři potápí už více než dvacet let. Jediné kousnutí, které má, je ale od psa. Ví totiž, jak se hvězdě filmu Čelisti ubránit. „Podíváte se mu do očí, úplně na žralokovi vidíte takové to zklamání, že už o něm prostě víte… V tu chvíli změní dráhu, vezme zatáčku a odplouvá od vás…,“ vysvětluje, jak se ubránit žralokovi. Taky jste čekali větší kovbojku, co?

Evergreenem večerních zpráv se kromě počasí a čísel o koronaviru staly v Česku nehody na železnici. Jen v tomto týdnu došlo ke třem nehodám vlaků, dvě byly tragické. Vyvstává tak otázka, co za tím stojí? Podle prezidenta Federace strojvůdců je na vině dlouhodobá přetíženost mašinfírů. „Nikdo v současné době nezjistí, jestli nešel z práce do práce k jinému dopravci. Monitoring by ohlídal jak dobu odpočinku, kterou musejí podle zákona strojvedoucí dodržet, tak i maximální délku doby řízení nebo délku směny,“ říká. Ministryně práce a sociálních věcí Jana „Venezuela“ Maláčová tak přišla s řešením. Kontroly, kontroly, kontroly! Inspekce bude prostě kontrolovat dodržování zákoníku práce a pracovní doby. Jak prosté!

Lékaři mají v ordinacích až stovky tisíc nepotřebných rychlotestů na koronavirus. Podle některých epidemiologů jsou navíc tyto pomůcky prakticky k ničemu. Stát se proto rozhodl situaci nekompromisně řešit! Nakoupí další desítky tisíc kusů rychlotestů! Více o nákupu za 12 milionů píše Iva Bezděková.

Komunisti jako kůl v plotě, bojleři v zemědělském družstvu, hodná holka Zagorová. Největší perly zesnulého někdejšího tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše. Jenže kdo Jakeš, který je často označován jako symbol komunistického režimu, skutečně byl? „Mocichtivý podle mého názoru nebyl. Do vyšších pozic spíše proplul. Nechci přehánět, ale podle mého na něj pozice tajemníka v roce 1987 spíše zbyla, protože přijatelných politiků tam mnoho nebylo a on splňoval požadavky strany,“ hodnotí jeho kariéru historik.

Běloruský prezident Lukašenko se rozhodl už pošesté stát hlavou své země. Aby si vítězství posichroval, hlavní soupeře k volbám nepustil. A na voliče, kteří při klidném průvodu podporovali jeho oponenty, poslal těžkooděnce. Zadrženo bylo přes 300 lidí. Více o prezidentském klání píše Petra Procházková.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

„Jsme přetížení,“ říká šéf Federace strojvůdců

Dukovany bezúročně zaplatí stát

Jakeš nebyl dravec ani hlupák, míní historik Libor Svoboda

Lukašenko se rozhodl pošesté vyhrát běloruské volby. Na voliče poslal obušky

Síť TikTok: milá zvířátka i čínský vliv

Pro páteř není důležité jak a kde, ale jak dlouho sedíte, říká neurochirurg

Časopis Lancet: To nejhorší svět s covidem teprve čeká

Komentář: Belgický byrokrat narazil na kocoura

Od minikoněvů ke kentaurovi. Tak vypadá umění pod širým nebem

Na kempu v Líbeznici trénují mladé hráče fotbalisté Juventusu Turín

Krátce ze světa i domova

Že česká hospodyňka pro pírko i přes plot skočí, je už známo dávno. To ruská hospodyňka skočí mnohem dál než přes plot. Vyleze mýt okna zvenčí v 17. patře a nevezme si ani jištění. Návod na pucování oken ve videu.

KLDR vyplísnila šéfa americké diplomacie Pompea za jeho kritiku Komunistické strany Číny a čínské expanze v Jihočínském moři. „Chrlení urážek“ ze strany neasijské zaoceánské země je „extrémně zlověstný čin“, vzkázal Pchjongjang.

Prezident Zeman podepsal navýšení letošního schodku státního rozpočtu na rekordního půl bilionu korun. Letos zvýšení státního dluhu podepsal už (teprve?) potřetí.

Neteř amerického prezidenta Mary Trumpová v prvním televizním rozhovoru po vydání kontroverzní knihy vyzvala svého strýce, aby rezignoval. „Není schopný vést zemi a je nebezpečné, že je mu taková moc svěřena,“ řekla.

A u Trumpovy rodiny ještě zůstaneme. Dcera prezidenta Ivanka Trumpová zvedla vlnu nevole, když se vyfotila s plechovkou fazolí firmy Goya. Šéf společnosti nedávno chválil Trumpa za jeho vedení země během pandemie, na což část zákazníků reagovala bojkotem těchto produktů.

Čtvrtina Čechů si myslí, že koronavirus záměrně rozšířily Čína nebo USA. Necelá polovina populace si myslí, že virus omylem unikl z čínské laboratoře a třetina národa souhlasí s výrokem, že koronavirus „je trestem pro lidstvo“.

Americký rapper Kanye West se vzdal kandidatury na prezidenta. Svůj záměr kandidovat přitom oznámil teprve minulý týden. Proč slavný zpěvák svou politickou kariéru zabalil dřív, než ji stihl rozbalit, ale neřekl.

Museum Kampa dnes zahalily dým a plameny. Hořely elektrické rozvody v technické místnosti. A zplodiny hoření se dostaly i do výstavních místností. Hasiči ale nakonec Kupku ani jiné díla vynášet nemuseli.

