Babišovy nominace do vlivného výboru EU mají další zádrhel. Agrární komora dala výpověď jeho favoritce

Nominace českých kandidátů do Evropského hospodářského a sociálního výboru vyvolávají protesty. Andrej Babiš totiž chce vyslat do Bruselu dva reprezentanty agrobyznysu, a to na místa, která jsou určená zástupcům neziskového sektoru. Teď ale dostal tento plán trhlinu. Jedním z Babišových favoritů je dosavadní členka vedení Agrární komory Jarmila Dubravská. Právě komora ji v březnu do výboru navrhla. Jenže o dva měsíce později s ní sama ukončila spolupráci.