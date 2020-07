Strojvedoucí jsou přetížení a nemají čas věnovat se jen řízení, říká k sérii nehod šéf jejich federace

Už víte, co bylo bezprostřední příčinou včerejší nehody u Českého Brodu?

To samozřejmě nevíme, to neví ještě ani Drážní inspekce, která věc vyšetřuje. Kolega jel tak, jak jel, a dopadlo to bohužel takto smutně. Jak říkal ministr (dopravy Karel Havlíček, pozn. red.), je to nejlépe zabezpečená trať a je to trošku zvláštní, ale samozřejmě i při tomto zabezpečení může lidský faktor vždy selhat. Nechci spekulovat, co bylo skutečnou příčinou.

Říkáte nejlépe zabezpečená trať, ale je dostatečně zabezpečená?

Vždycky jsou lepší možnosti. Dneska se hovoří o ETCS (evropský vlakový zabezpečovací systém, pozn. red.), který by mohl být lepším zabezpečením. Mohl by případnou chybu strojvedoucího eliminovat tím, že vlak zastaví, kdyby najel do obvodu, kde se nachází jiný vlak. Ale to je běh na dlouhou trať a stojí to velké peníze. Chceme, aby bylo zabezpečení ještě dokonalejší, aby dokázalo eliminovat případný omyl lidského činitele.

Mohla být příčinou únava?

Strojvedoucí musí chodit