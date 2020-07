Sedm rad, jak se bránit sexuálnímu obtěžování: Na zostuzení se připravte předem, nezraní vás tolik

Klasická situace: žena požádá kolegu o pomoc, on jí to přijde vysvětlit na počítači a u toho ji obejme. Ona se ohradí, že jí to není příjemné, ale on se místo omluvy naštve a oboří se na ni. K tomu se přidají kolegyně, co dělá, že „on je takovej“ a že se snad nic tak hrozného nestalo. Žena je v tu chvíli sama proti všem. Udělá to příště? Někdo se za sebe postaví i za cenu osamění v kolektivu, jiná radši chování kolegy překousne. Krátkodobě je jednodušší to druhé. Dlouhodobě se to ale nasčítá.

Kolegyním v práci je třeba říct: