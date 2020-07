Sexuální obtěžování zažila polovina Češek. Přesto se o něm bojí mluvit

Se sexuálním obtěžováním se někdy v životě setkala víc než polovina českých žen. Přesto se o něm nemluví nebo se zlehčuje, neboť se stalo normou. Deník N proto oslovil desítky žen z různých sociálních skupin, regionů a povolání. Třicet pět z nich popisuje svoje zážitky, které si často pamatují léta. V situacích, kdy je někdo obtěžoval, se cítily bezmocně a poníženě. Co to ale vlastně sexuální ponižování je a jak ho poznáme?

„Stalo se mi ‚jen‘ to, že za mnou přišel v supermarketu mezi prázdnými regály chlap, zmáčkl mi zadek a když jsem na něho začala křičet, co si to dovoluje, tak na něm bylo