Kocoura z Peru zachránil v Belgii až soud a ministr. Jeho souboj s byrokracií rozvířil debatu o právu na život

Příběh, v němž měl kocour zaplatit životem za narození na špatném místě, otevřel debatu o právech jednotlivce v době bezprecedentního posílení moci státu, o dopadech omezení volného pohybu na běžné lidské (a zvířecí) životy i o vlivu sociálních médií na politiku.

Původní plán třiadvacetileté studentky psychologie Seleny Aliové z belgického Stabroeku byl jednoduchý. V peruánských Andách chtěla v rámci zahraniční stáže pomáhat školákům z chudých rodin. V polovině února proto přistála v hlavním městě Limě a pokračovala do Cuzca.

Čáru přes rozpočet jí ale udělala peruánská vláda, když kvůli koronavirové pandemii vyhlásila nouzový stav a uzavřela všechny školy i vzdušný prostor. Několik následujících týdnů strávila Selena Aliová zavřená v pronajatém bytě a čekala, až se pro ni a další v zahraničí uvízlé Belgičany vypraví speciální letadlo. Zatímco čekala na evakuaci, seznámila se s hlavním hrdinou celého příběhu – pouličním kocourem, kterému začala říkat Lee.

Kocoura si po čase oblíbila natolik, že se rozhodla nového mazlíčka vzít s sebou domů. Podle oficiálních pravidel belgického Federálního úřadu pro bezpečnost potravinového řetězce (FAVV), obdoby české Státní veterinární správy, je ale kočku možné do Belgie dovézt až po očkování proti vzteklině a po absolvování tříměsíční karantény.

Zatímco Belgie je od roku 2001 považována za nákazy prostou zemi, platí Peru, co se vztekliny týče, za rizikovou oblast. Selena Aliová tak stála před rozhodnutím: buď opustí svého kocoura, nebo zmešká evakuační let a zůstane v Peru (kde se mezitím vyhrotily nálady proti Evropanům, obviňovaným ze zavlečení koronaviru do Jižní Ameriky).

S kocourem, či bez kocoura?

Po dotazu na belgické ambasádě v Peru ale vše vypadalo nadějně a Seleně Aliové nakonec bylo povoleno si adoptovaného kocoura vzít na palubu letadla. Problém nastal, když Aliová, finalistka posledního ročníku Miss Belgie, o své peruánské anabázi poskytla rozhovor médiím a Lee v něm byl nejen zmíněn, ale i vyfocen. Článek neušel pozornosti ostražitých zaměstnanců FAVV, kteří se rozhodli v zájmu ochrany veřejného zdraví konat.

Na konci dubna tak Selena Aliová nalezla v poštovní schránce dopis od FAVV. V něm jí úřad sděloval své oficiální rozhodnutí: Kocour Lee byl do Belgie dovezen v rozporu s pravidly, a není tudíž jasné, zda není nakažený vzteklinou.

Za normální situace by bylo možné zvíře poslat zpátky do Peru, což ale kvůli pandemii a uzavřeným hranicím nepřicházelo v úvahu. Jediný další způsob, jak zjistit, zda Lee nemá vzteklinu, je odebrat vzorek kocourova mozku a poslat jej na analýzu. Ani tuto proceduru ale není možné provést zaživa. Kocourova majitelka se proto měla nejpozději do 11. května dostavit k určenému zvěrolékaři, který Leeho utratí.

Toto úřední rozhodnutí se s pomocí právního zástupce a organizace na ochranu zvířat snažila Aliová zvrátit. Poukazovala na to, že využila všechny možné cesty, jak převoz kocoura legalizovat, i na to, že ho nechala proti vzteklině očkovat. Oblast, ze které Lee v Peru pochází, ke všemu už deset let, podobně jako Belgie, nákazu vzteklinou neeviduje. Leeho ošetřující veterinář navíc potvrdil, že kocour žádné známky nákazy nejeví.

Utratit a hned!

Když se FAVV těmito argumenty přesvědčit nenechal, rozhodla se Aliová na výzvu nereagovat, ukryla kocoura na neznámém místě a vypnula si telefon, aby ji úřady nemohly vystopovat. FAVV se mezitím rozhodl zažalovat majitelku kocoura u soudu v Antverpách. Aliová neuposlechla úřední výzvy, a vystavila tak belgické obyvatelstvo přechováváním potenciálně nakaženého kocoura nebezpečí smrtelné nákazy, argumentoval úřad. Požadoval navíc i pokutu pět tisíc euro za každou hodinu, která uplyne od květnové lhůty, po kterou kocour nebude odevzdán k utracení.

Z věci se začala stávat zásadní otázka veřejné debaty, kterou bedlivě sledovala tradiční i nová média. Na podporu peruánské kočky vznikla petice, kterou podepsalo přes osmdesát tisíc lidí. Bylo možné zakoupit si tričko s kocouřím motivem, a symbolicky tak přispět na případné zaplacení drakonické pokuty. Podporu sbíral Lee i na instagramovém profilu své majitelky.

FAVV se ocitl pod veřejným tlakem, v médiích se dokonce objevila zpráva, že jeho tisková mluvčí dostává výhrůžky. Někteří přispěvatelé pod internetovými články pak neváhali obranu Leeho využít k šíření nenávisti vůči migrantům nebo v Belgii chráněným a velmi podporovaným vlkům – bylo možné se dočíst, že obě entity šíří vzteklinu mnohem pravděpodobněji než roztomilý kocour.

FAVV naproti tomu ve svých stanoviscích k případu apeloval na respekt k pravidlům, která musí platit kvůli udržení veřejného pořádku a zdraví za všech okolností, tedy i na úkor konkrétních životů. Na obranu svého postoje neváhal úřad v souladu s aktuální situací použít dokonce argument nejvyšší: srovnání s koronavirem, jímž se snažil doložit nebezpečnost potenciálně vzteklinou nakažené kočky přítomné na území Belgie. Tradiční nenávistné kampani na internetu mezitím čelila i Selena Aliová – zastánci pořádku hrozili mimo jiné upálením Leeho.

Až do nejvyšších pater politiky

Autoritou, jíž připadl nelehký úkol tuto mediálně velmi sledovanou a emoce budící kauzu rozsoudit, se stal antverpský soud, který své stanovisko vyřkl 5. června. K rigidnímu výkladu pravidel reprezentovanému FAVV se v něm nepřiklonil. Úřad podle soudu dostatečně neodůvodnil, proč hned na počátku řízení sáhl k tak drastickému opatření, jako je utracení. Podle evropských pravidel je přitom utracení až tou nejzazší možností. Soud se odvolal i na odborné stanovisko svého nizozemského protějšku FAVV, které potvrdilo, že karanténa je v tomto případě zcela dostatečná.

Do řešení situace sice očkovaného, ale karanténu porušivšího kocoura se mezitím zapojila nejvyšší patra politiky. Přestože v mezičase došlo k uvolnění cestovních omezení v souvislosti s koronavirovou pandemií a přestože na peruánské straně již byl vyjádřen souhlas se zajištěním vzteklinové karantény pro Leeho, FAVV trval na tom, že potřebuje vyjádření co nejoficiálnější.

Belgický federální ministr Denis Ducarme, do jehož působnosti agenda spadá, se tedy obrátil přímo na peruánské zastoupení v Belgii a vyžádal si oficiální potvrzení, že se úřad Senasa, peruánský protějšek FAVV, zajištění karantény ujme. Oficiálnější potvrzení už Lee nemohl dostat a cesta byla volná.

V polovině června proto za přítomnosti fotografů odletěl z Amsterdamu do Limy a zpět do Belgie by se měl vrátit počátkem srpna, až si odsedí povinnou karanténu a bude jasné, že vzteklinu nemá. Vlámský ministr pro školství, sport a dobré životní podmínky zvířat Ben Weyts se mezitím rozhodl učinit z voličsky vděčného případu koncepční otázku a iniciovat do budoucna zřízení vyhovujících karanténních podmínek i v Belgii.

Jak se ukázalo, bylo to tedy právě vzepření se moci úřadů a velmi obratná medializace případu, kterými Selena Aliová zachránila svému kocourovi život. Konkrétní kocour tedy bude žít, debata o přiměřeném užívání moci státní byrokracie při ochraně veřejného zdraví ale zůstává. Odkrývá přitom i oblíbený leitmotiv belgické veřejné debaty – vysokou shodu na tom, že pravidla autorit by se měla respektovat za všech okolností.

Velmi příznačně závěr, který emocemi nabitý příběh v belgickém veřejném prostoru zanechal, ilustruje hojně citovaný výrok ministra Weytse, jenž se sice opakovaně zasazoval o kocourův život, o to více ale kritizoval jeho majitelku: zvířata podle něj nesmí umírat proto, že lidé neplní své povinnosti. Debata o tom, jak postupovat, když plnění povinností znamená ukončení života, se zatím nevede.

Irena Kozmanová je nederlandistka, v roce 2015 obhájila svou disertační práci „Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit“ na univerzitách v Praze a Antverpách. Zabývá se analýzou nizozemského politického systému 17. století, rolí vestfálského míru pro přemýšlení o mezinárodních vztazích a politickou argumentací. Působí v Ústavu germánských studií na Univerzitě Karlově.

Martin Konvička působí jako doktorand na berlínské Svobodné univerzitě (Freie Universität Berlin). Pracuje na tamní katedře anglistiky, kde se zabývá historickou lingvistikou. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval germanistiku a nederlandistiku.