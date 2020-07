Lukašenko se rozhodl stát pošesté prezidentem, hlavní soupeře k volbám nepustil. Na voliče poslal obušky

Včerejší rozhodnutí Ústřední volební komise Běloruska zapůsobilo jako rozbuška: Viktara Babaryku a Valeryje Capkalu vládní experti na volby vyškrtli ze seznamu možných konkurentů dosavadního vládce Alexandra Lukašenka, který je u kormidla prakticky od roku 1994.

Jen pár desítek minut poté, co agentury vydaly tuto zprávu, vyšli do ulic Minska, Brestu, Gomelu, Grodna i Mogileva naštvaní lidé. Někde se odvážily vyjádřit nesouhlas desítky, jinde stovky Bělorusů. V Minsku se vydrželi honit a prát s policisty do pozdních nočních hodin. Stovky lidí skončily v policejních antonech. Podle svědectví běloruských novinářů museli lidé v antonech klečet na kolenou s rukama za hlavou celé hodiny.

Úderem půlnoci začala oficiálně předvolební kampaň.

Čtyři sparingpartneři a vítěz turnaje

Komise rozhodla, že do boje proti Lukašenkovi mohou vyrazit čtyři lidé: dvě ženy a dva muži.

Kdo se bude 9. srpna ucházet o funkci běloruského prezidenta? Alexandr Lukašenko: současná hlava státu Hanna Kanapackaja: bývalá poslankyně Andrej Dzmitryjeu: vůdce hnutí „Mluv pravdu!“ Sjarhej Čeračeň: předseda běloruských sociálních demokratů, strany Hramada Svjatlana Cichanouskaja: manželka blogera Cichanouského a bývalá volička Alexandra Lukašenka

Podle novinářů, analytiků a opozičních předáků se výběr volební komise vůbec neřídil zákonem, předpisy, reputací a bezúhonností případného kandidáta, nýbrž tím, jak moc nebezpečný by mohl být pro favorita klání Lukašenka.

Mimo hru tak z úředního rozhodnutí zůstali na poslední chvíli dva muži, z nichž především