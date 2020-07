Ban od Facebooku by Okamuru zabolel. Sociální síť ale politikům stránky ruší málokdy

Analýza: Pokud by Facebook zrušil Tomiu Okamurovi jeho profil, byla by to pro šéfa SPD velká rána. Jeho stránka patří mezi politiky k nejúspěšnějším v Česku, v některých metrikách poráží i premiéra Babiše a jeho tým.